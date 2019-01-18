寒假學童不餓肚　林美燕送小豬助學童健康幸福

▲寒假讓學童不餓肚，台南市議員林美燕加送小豬，助學童健康幸福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林美燕發起的「長期供應弱勢兒童營養午餐資助計劃」邁入第4年，在各民間團體及許多善心民眾共同支持下，關懷南區、安平區國中小近180名學生，讓學童度過沒有饑餓、沒有憂愁的快樂寒假。

為迎接新的1年開始，台南市議員林美燕加碼致贈「小豬撲滿」，希望小朋友從小養成儲蓄習慣，也象徵祝福學童豬年福氣滿滿、幸福滿滿、快樂滿滿。

市議員林美燕、台南市婦女聯合會、康黃金慈善愛心會、永美獅子會、台南市惜福慈善協會、台南市東賓愛心會、台南市行善協會等主協辦單位、各校代表召開記者會，現場分送「小豬撲滿」給小朋友，小朋友見到小豬開心歡呼，一片歡樂。

此次「長期供應弱勢兒童營養午餐資助計劃」由1月21日開始至2月1日，共有180位學生受惠。林美燕表示，國中小學平常上課都有提供營養午餐，弱勢學生上學，午餐不成問題，但寒暑假在家，常是有一餐沒一餐，因此開辦寒暑假免費愛心午餐，透過與中央廚房合作的方式，並根據地域連結，設立4個服務點，分別在大林地區、鹽埕地區、灣裡喜樹鯤鯓地區、安平地區，只要帶著自己的餐盒以及服務處印製的餐券學生可以就近領取。

林美燕表示，每一次都由教育局代為通知各學校調查放長假學生午餐的需求問題，其實有很多特殊處境的學生，並不是中低收入戶，可能父母親分居，隔代教養，或遭逢特殊境遇情形之家庭等，小孩一時乏人照料，感謝教育局與學校協助合作，發給餐券來解決問題，幫助上百位弱勢家庭學童免於飢餓。

林美燕有感而發表示，曾收到小朋友寫的卡片，裡頭寫滿孩子們的感謝，童言童語但字字純真，讓大人們備受感動。林美燕也表示，同為台南婦女聯合會理事長，理監事都是媽媽們，各個母性光輝爆發，堅持這樣的社會服務是不間斷的，期許孩子們未來有能力時也能懷著感恩的心，將愛分享給其他人。