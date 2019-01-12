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「小心大肚子！」中正教授拍寒假宣導片　學生笑瘋：重看好幾次

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▲▼ 中山大學政治系宣傳片 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲中山大學政治系寒假拍宣導片 。（圖／記者崔至雲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

中正大學政治學系11日在臉書專頁上PO出由政治系副教授陳尚志主演的寒假安全宣導片，短短43秒的影片，讓學生、老師們笑到不行，更說「這個莫名其妙影片居然讓我笑了整整五分鐘」、「老師我笑到岔氣⋯完全是崩壞」、「老師犧牲好大」。

宣導影片其實是要強調「祝大家寒假愉快、開開心心放寒假、平安健康回學校」，但詼諧的腳本跟逗趣的陳尚志引來學生們熱烈討論。影片一開始是陳尚志在校園走廊騎一段電動車，並說到「騎機車要戴安全帽！不想戴安全帽，就不要騎機車」講完以後還歪頭傻笑。

影片的第二幕拍到辦公室內的水族箱，陳尚志將手伸進水族箱裡晃呀晃的說「不要在不明海域戲水，但是可以在中正大學游泳池游泳」。影片最後一個景是陳尚志坐在沙發上，悠悠地拍拍肚子說「小心大肚子」，意味著寒假過年會吃太多，小心肚子變大，而「大肚子」更有雙關涵義，似乎深怕寒假放假時間長，不少學生會偷嘗禁果，把「肚子搞大」。

影片PO出後沒多久，許多學生直說，「好好笑」、「你這是工地帽吧，老師」、「老師這是工地帽不是安全帽啦！我要笑死了」、「我以為第二個是不要忘記餵魚耶！」、「老師犧牲好大」、「我重看好幾次了，正常嗎」、「小心大肚子…好深奧」。

陳尚志隨後也將該影片分享置自己的臉書上，並說到「晚上九點十分，開心結束本學期最後一堂課。下課後居然看到這個！下午說什麼要我協助系上拍宣導片。結果我優雅的形象全毀了啦！中正大學政治系，貴系真的很欠揍！哭哭！」

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關鍵字：中正大學,教授,寒假,宣導片

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