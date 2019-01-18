史上頭一遭寒假豐年祭　台東縱谷阿美族雙收豐年祭20日登場

▲台東縱谷阿美族首辦寒假豐年祭，將於寒假的第一天1月20日上午10時在池上鄉農會花海大地劇場盛裝登場。（圖台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

每年盛夏花東各阿美族部落都會舉行豐年祭，但從沒有聽說過有在寒假辦豐年祭的。由水土保持局台東分局與池上鄉公所共同主辦；池上鄉農會、關山鎮公所及鹿野鄉公所共同協辦的「台東縱谷阿美族雙收豐年祭」，於放寒假的第一天1月20日上午10時在池上鄉農會花海大地劇場盛裝登場，將是史上頭一遭舉行的寒假豐年祭。



本活動為水土保持局台東分局所規劃的「萬物糧倉大地慶典」系列活動之一，20日上午10時將在甫獲工程金質獎優等獎的池上農會花海大地劇場舉行，活動當天邀請鹿野、關山及池上鄉阿美族約500位鄉親，穿著最精緻的傳統服飾齊聚在一起，獻祭謝天感恩一年二期稻作的大豐收，並吟唱百年來的歌謠與舞蹈。

當天活動現場還有「I Li sin慶豐收市集」，呈現在地原住民美食攤位。同時也宣告寒假限定景點「台東油菜花海」以及全國最大秧苗場開始迎賓了，歡迎全國的好朋友到台東來賞花走春迎新年。





活動發想人池上鄉長張堯城表示，百年前農耕技術及水利設施不完備，阿美族一年只種一期稻作，六月豐收後稻穀收倉、舂米、釀酒、作麻糬，於七月份舉行豐年祭。但現在暑假辦豐年祭的時候，正好是二期稻作插秧的農忙期，而且天氣又很熱，所以各部落豐年祭都很辛苦。若在寒假兩期稻作都豐收了農閒的時候加辦一場「雙收豐年祭」也符合真正兩期稻作的豐收，再加上天氣涼爽可以穿戴最正式美豔的阿美族傳統服飾及佩件，盛裝出席縱谷阿美族聯合雙收慶典，在感謝天地祖靈之餘又能和其他部落族人親友聯誼及圍成數圈同歌同舞，真是一幅圓滿幸福的畫面。

祭典全程將出動空拍機及專業攝影師捕捉大會舞畫面，將池上特有的七首豐年祭歌舞錄製成DVD，贈送給各族人家庭以傳承阿美族文化祭儀。

