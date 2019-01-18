療癒！運將暴打騎士又踹車逃逸　警神時間到場吼：不要動

記者柳名耕／台北報導

北市內湖區成美橋引道在17日晚間9點時許發生行車糾紛，1名小黃司機疑似想超車超不過就向騎士逼車，雙方遭遇後小黃司機朝騎士揮拳就開車逃逸，追逐600公尺後2人又爆發衝突，小黃司機踹倒機車要離開時，員警剛好到場怒吼：「不要動」，影片上傳「爆廢公社二館」後讓網友大呼：「療癒」。

警方指出，17日晚間9點、44分獲報，位在內湖區新明路369號前發生計程車司機毆打騎士的行車糾紛，其中黃姓司機（40歲）疑似超車超不過頻頻向前方的張姓騎士（24歲）逼車、按喇叭，在等紅燈時，張姓騎士上前理論，卻被黃姓司機揮拳造成唇挫傷。

▼黃姓司機踹倒機車準備離去時，員警剛好到場大吼：「不要動」。（圖／翻攝鋼鐵爸（阮橋本）臉書）



黃姓司機接著又載著客人離去，而張姓騎士不滿無端被毆，騎機車狂追600公尺，一直到成美橋引道旁才攔下計程車司機，雙方先是發生言語衝突，結果黃姓運將又把機車踹倒準備離去，轄區員警此時從騎士的後方傳來，吼道：「不要動」。

整段影片被張姓騎士上傳到臉書「爆廢公社二館」，許多網友在底下留言「被計程車耽誤的黑道」、「踢車可以告毀損罪」、「警察出場太帥了！」、「不用看前段也是運將錯啊」。

警方表示，初步釐清是雙方在行駛時互不相讓才會發生擦撞，而黃姓司機甚至出手打人、踹車，張姓騎士已經做完筆錄，並拿驗傷單向派出所正式提告，警方也會依規定通知司機到案說明。

【相關新聞】

運將怒毆機車騎士 男子忍痛騎車追600米攔小黃