17歲高中生愛上《17》女直播主　掏空「30萬零用錢」抖內

▲17歲高中生愛上《17》女直播主，掏空「30萬零用錢」金援她。（示意圖／記者張一中攝）

社會中心／綜合報導

台北市一名17歲高中生使用《17》看直播時，迷上了一名20多歲、身材姣好的洪姓女直播主，兩人還交換LINE私下聊天，並且以「老公、老婆」互稱，但後來洪女卻編造各種理由，騙高中生匯款或買點數打賞，僅2個月就騙光他零用錢30多萬元，少年母親發現後氣得提告洪女及《17》直播負責人詐欺。

根據蘋果報導，17歲高中生2017年6月認識洪女後，兩人就交換LINE私下聊天互稱老公老婆，接著洪女就開始編造自己母親生病、業績不達標不能放假陪他玩、弟弟缺錢交學費等。少年聽了非常不捨，就把母親交給他使用的銀行存款，陸續透過匯款、買點數打賞送給洪女，短短2個月就將30多萬提領一空。

少年母親後來發現兒子戶頭竟然空了，立刻質問兒子把錢花去哪裡，兒子才坦承愛上洪女，戶頭的錢都給了洪女。少年母親認為，自己兒子還沒有成年，洪女卻利用兒子善良來詐騙；加上《17》直播沒有做好監督也有責任，因此提高洪女及直播負責人呂瑜庭詐欺。

洪女到案後向檢方認罪，坦承自己說謊詐騙少年，她後來也覺得非常懊悔，已經把30多萬還給少年母親，並跟少年母親達成和解。檢方表示，洪女沒有前科且認罪，加上雙方已達成和解，她也已賠償少年母親，因此認為洪女雖涉犯詐欺罪，但考量後仍予以洪女不起訴處分，希望洪女能改過自新。