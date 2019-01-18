影／吃羊肉爐衰遇稽查還要盤查客人　店家跳腳「根本警察國家」

記者邱中岳／台北報導

北市大同區一間吃到飽羊肉爐，17日晚上遭警方聯合衛生局等單位「聯合稽查」，但衛生局、消防局人員安檢時，警方竟對店內客人逐一盤查，店家控訴，我們並非特種行業場所，為何要受到如此待遇？警方指出，若店家對稽查有異議可提出申訴。

▲警方配合聯合稽查，卻在店內大動作盤查店內客人。（圖／記者邱中岳翻攝）

大同區警方17日晚上10時許，大動作聯合衛生局、消防局等相關單位，到位於延三夜市內的一間吃到飽羊肉爐稽查，店家相當不滿為何2個月內連續2次做聯合稽查，且稽查時又對店內用餐客人逐一盤查身分，讓黃姓老闆相當不滿。

黃姓老闆出面指控，消防人員到場針對滅火器以及逃生設備等做檢查，衛生局則看食品標示以及衛生疑慮，且都符合相關規定，但警方卻一進店內就對店內用餐人員盤查，老闆直呼「我們又不是特種行業場所，為何客人要受到這種待遇。」

黃姓老闆認為，羊肉爐店非為八大行業之一，也並非為指定公共場所，就於此事認為警察爲行政協助單位 超越了警執法第6條第一項第一款至第五款規範條文，並與大法官釋字535解釋相違背。

黃表示，雖然羊肉爐店遭檢舉妨礙安寧，但本身店就開在夜市裡面，晚上的環境氣氛本來又不會太安靜，又怎麼會有妨礙安寧的問題呢？懷疑遭人刻意檢舉。

大同分局則回應，因該店長期遭民眾檢舉「妨礙安寧」，所以才會邀集市府相關單位做聯合稽查，除該店外還有卡拉ＯＫ店和酒吧也因妨害安寧而稽查。

警方也強調，所有盤查流程均依照警職法，並沒有干擾客人用餐，當天所有客人也都配合盤查，也沒有人對此事有異議，店家也都相當配合，但如果店家對此事有異議，可以透過分局管道申訴反映。

有警員私下透露，這種單純用餐的地方，如果配合聯合稽查，也就到場維護稽查人員安全，並不會主動對現場用餐客人做盤查動作。

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