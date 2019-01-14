影／肉圓爸遭鄉民狠甩巴掌　朱學恒「私刑暴力是危機」：會越來越嚴重

突發中心／新北報導

一名林姓男童因為幫爸爸「買肉圓沒加辣」遭到狠父暴打，引發大批網友暴怒，還有人前往他家大動私刑。對此，宅神朱學恒表示，「私刑正義已經變成我們能看到的、唯一的Happy Ending了。」而他也表示：「私刑暴力真的是一個危機，可是如果社會上大部分人覺得，這種正義是可以接受的，那真的是一個很大的問題」。

▲朱學恒表示，私刑暴力會越來越嚴重。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

朱學恒表示，「私刑正義在很早以前是不被允許，而且很少發生的，可是為什麼這幾年，你在網路上經常看到，包含了堵人、現場去嗆賭，甚至有些粉絲團專門貼這類影片，而且都會大受歡迎。」他接著說：「我覺得這在人民心中的天平，一定出現了很大的歪斜，因為你仔細想想就知道，過去幾年其實我們遇到很多傷害、或殘暴的殺人事件，我小時候我們會認為，他一定會伏法，一定會帶給社會新的公平正義。」

朱學恒表示，「現在這幾年，你看到網路的討論跟一般人想法就會覺得『哎呀隨便啦』、『他一定會被放掉啦』、『一定有教化之可能』，我覺得這種心態轉變是非常非常大的改變」他也強調，「這種心態轉變就會導致，既然沒辦法得到正義，不如我們就自己來執行，不相信司法、不相信檢調、不相信警察，我覺得這才是真正的危機，當場動用私刑暴力是一個危機，可是如果社會上大部分人覺得，這種正義是可以接受的、是某種程度我們可以得到最好結局的時候，這就是一個非常大的問題。」

▲肉圓惡爸被揍到送醫。（圖／翻攝黑色豪門企業）

朱學恒還說：「民眾覺得我到現場堵他、包他，至少給他一個『粗飽』就滿足了，我覺得這對於現行狀況非常危險，坦白講如果他私刑直播的點閱比行政院長還高，行政院長是不是該出來講講他們會怎麼處理？他們要怎麼解決這個漏洞？如果是虐童，是不是應該要修法加重刑期？是不是應該要複審複決？」

朱學恒最後強調，「你怎麼知道民眾手法會不會越來越嚴重？下一次會不會辣椒油直接倒在他頭上，你覺得那能活命嗎？我覺得這很恐怖，而且會越來越恐怖。」

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