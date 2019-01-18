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隨軍在瀘定橋被打散後輾轉來台　四川老兵「尹昌明」胞弟仍在等你！

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▲▼瀘定橋位於四川省瀘定縣大渡河上，建成於1706年，屬於國務院首批公布的全國重點文物保護單位。（圖／翻攝自百度百科）

▲瀘定橋位於四川省瀘定縣大渡河上，建成於1706年，屬於國務院首批公布的全國重點文物保護單位。（圖／翻攝自百度百科）

記者余奕賢／台北報導

四川成都籍校官尹昌明1950年隨部隊在瀘定橋附近被打散，此後匆匆返回成都一趟，他聽從父親的建議，經由西藏到印度，再轉戰到台灣與妻女團聚，結果這一去彷彿人間蒸發，留下掛心多年的大陸家人。尹昌明的姪孫吳梓碩透露，尋人「是爺爺大半輩子一直懸著的一塊未解心病」，希望得知大爺爺或其家庭的相關線索，「哪怕一點點的信息我們也萬分感激。」

吳梓碩說，已知尹昌明的岳父、四川成都籍的國民黨李師長和妻女1949年到台灣定居。由於爺爺當時年幼，不記得嫂子及那名李師長的確切姓名，家人是有查到一位同名同姓者在後來的政審中於雅安被槍斃，但性別為女性。

▼台灣忠烈祠的網上資訊出現「尹昌明」，但不清楚是否為吳梓碩的「大爺爺」。

▲▼台灣忠烈祠的網上資訊出現「尹昌明」，但不清楚是否為吳梓碩的「大爺爺」。

吳梓碩指出，台灣忠烈祠的網上資訊也有同名同姓者，但殉職時間對不上而且亦無籍貫資訊，希望能夠得到求證，「這一直是爺爺及么弟掛念的事情，但礙於在台灣並無親友且手上的資訊比較殘缺，故一直未能找到有效的消息管道。」

吳梓碩強調，從50年初的最後一別到90年代初期，家人一直居住在尹昌明從小生長的地方，希望能從其岳父、妻女方面獲得一些進展。不過他也提到，家人猜測尹昌明的妻子可能已經改嫁，其女兒可能也已改姓（如果健在應該是69歲），「大爺爺並未和家裡聯繫過，我們也不知道他的生死，到底是死在了大陸，還是成功到了台灣。」

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