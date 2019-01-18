壽險圈招募3.5萬新人　比財補裝備還可配對16種動物性格

▲壽險公司業務員定著率多以連續工作13個月計算。（圖／達志影像／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

壽險公司招募新人花招盡出，祭出15個月新人財務補助計畫的精英專案，最高可領取38萬元及一台iPad，現在還開發選才模組及客戶名單管理數位配備，比財補也要拼裝備等級，希望留住人才。

中國人壽去年12月24日才宣布邀請年輕世代人才精英專案，祭出長達15個月的新人財務補助計畫，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，助精英人才在中壽開展自己的事業版圖。

而今年壽險圈預估招募3.5萬名新血加入，中壽今天公布結合數據科學家團隊與顧問公司，開發16種動物性格找到適合的業務選才發展模式，幫助新人適才適所融入業務工作，還提供「i-Agent」系統，讓業務員可透過數位化整合客戶管理、活動量及行事曆，像多了一個隨身秘書。

中國人壽表示，選才模組有海貍、樹獺、貓頭鷹、天鵝、蜜蜂、獅子、鸚鵡等16種動物性格，招募新人後可以先測試出其動物性格，了解個人特質優點與盲點，適才適所量身打造培育輔導計劃，希望藉此增加業務新人的定著率（多以連續工作13個月計算人數）。

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