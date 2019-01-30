高山健行滑雪照理賠　旅平險「拒保」跆拳道汽機單車11項競賽

▲明台產險保戶前往西藏旅遊出現高山症就醫，返國後獲得旅平險理賠。（圖／CFP）

記者李蕙璇／台北報導

針對網友相傳旅平險拒賠四川西藏高山3000公尺以上的旅遊活動，不知道可以買什麼保險而詢問ETtoday保險雲。旺旺友聯與明台產險皆表示其旅平險、海外突發疾病醫療等的保單條款，都沒有排除高山、健行、滑雪等活動，日前一位保戶西藏旅遊出現高山症就醫，產險也依約理賠。

《網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千 產險：錯，高山症照賠》報導中，讀者欲了解赴海外高山地區旅遊可以買什麼保險，目前產險公司所銷售的旅遊綜合險中，包含旅平險與旅遊不便險。而壽險公司則是銷售旅平險。

▼陝西滑雪場。（圖／視覺中國）

旺旺友聯產險傷害險部表示，目前國內登山險沒有保障到海外地區，故會建議除了可以買海外保險公司的登山險之外，在國內可以規劃意外傷害險、旅遊平安險等醫療險與旅遊不便險。

▼旅平險中的海外突發疾病醫療理賠的除外責任，會詳細列出理賠與無法理賠的疾病名稱。（圖／記者李蕙璇翻攝）

而讀者擔憂的「海拔3千公尺以上拒保拒賠」的規定，在其旅平險保單條款沒有註明，是以保單示範條款中的「共同不保」、「除外責任」為主要依據，與多數產險公司的保單商品條款約略相同。

▼沙漠賽車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

明台產險則說，日前有一位保戶前往西藏旅遊發生高山症，明台皆依旅平險保單條款理賠醫療費用等，並無網路上會拒賠的狀況。民眾可以上網了解保險商品及條款內容，多是排除角力、摔角、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演、汽車、機車及自由車等的競賽或表演。

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