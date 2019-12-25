金管會出手整頓保險業亂象　房貸壽險保單有新規

▲金管會金管會出手整頓壽險業賣保單亂象，訂定死亡保障門檻、房貸壽險保單佣金率。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會出手整頓壽險業賣高利儲蓄險、高佣金給銀行通路賣保單等亂象，壽險業保險死亡保障門檻出爐，將於明（2020）年7月1日生效，同時也增訂房貸壽險佣金上限，避免過度業務競爭的情形。

金管會最新訂定「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）的最低比率規範」，未來傳統型壽險保單將提高保障成分，並降低儲蓄比重，且必須符合最低死亡保障門檻比率規定，這項規定將於2020年7月1日正式上路。

根據保險局公布各年齡必須符合的死亡保障最低比率，其中被保險人16歲以上、30歲以下，死亡保障比率不得低於190%；31歲以上、40歲以下降為160%；41歲以上、50歲以下為140%；51歲以上、60歲以下為120%；61歲以上、70歲以下為110%；71歲以上、90歲以下為102%；90歲以上者維持在100%。

對保戶來說，保險局指出，若購買同類型的商品，並以同樣保費來估算，每單位的保額費率會下降，換句話說，未來儲蓄成分降低後，可以買到更多保障，回歸保險保障的本質，也能讓保險公司的財務結構更加健全，有利接軌IFRS 17。

金管會這次也修正「人身保險商品審查應注意事項」部分規定，增訂房貸保險商品預定附加費用率上限及佣金費用支給方式的規範，其中期繳型、躉繳型房貸壽險保單，佣金率各不得超過總保費的32%、25%，且這2種佣金至少應分6年給付。

保險局表示，在房貸保險預定附加費用中，包含銀行通路的佣金費用，由於房貸壽險保單的佣金率目前都由各業者訂定，不過卻出現附加費用率訂過高的情形，因此為了避免過度業務競爭，決議訂定統一標準，採用上限、分年給付的方式來規範。