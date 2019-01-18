分手4個月！渣男裸照威脅當X友「錯字連發」　網肉搜出本尊...結局大逆轉

▲與人交往時，若要拍攝私密照片、影像務必三思而行。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃君瀚／綜合報導

情侶交往期間濃情密意時，可能留下許多愛的影像、照片，分手後當心恐怖情人報復！就有女網友控訴，和前男友分手4個月，對方居然私訊以過去出遊的性愛影片為要脅，要求當炮友，否則全部上傳網路，幾經溝通無效，好在最後靠著鄉民正義阻止了一場悲劇發生！

張姓女網友18日下午在「爆料公社」貼文，表示身邊閨蜜遇上了恐怖情人，明明已經分手4個月，卻跑回來糾纏，「要求再跟他打砲，不然威脅上傳影片跟裸照。」她公布14張臉書Messenger截圖佐證所言不假，指女生目前已經報警處理，但渣男卻直接封鎖。

根據對話截圖，男子態度十分囂張，開頭就各種暗示、明示，提起2人交往到新北市烏來遊玩，拍下些私密影像，「你還記得我們去屋來（烏來）玩的那次嗎？」「你不是喝醉？你叫我把我們做愛的影片入（錄）起來，還拍了幾張你的裸照」、「我入（錄）起來了」、「我就幫你上傳一下吧」。

▲女網友透過閨蜜爆料，分手4個月的前男友持裸照威脅。（圖／翻攝爆料公社）

前男友突然來訊，女生努力保持冷靜，反問他這樣威脅是想要什麼，「那你上傳，對你沒有好處」、「我做了什麼事你要這樣威脅我？」渣男見無法立即見效，持續進攻，要脅要把性愛影片、照片全部公開，「就分享一下，順便發到你的板上，或傳給你家人看一下吧！」

2人透過訊息攻防，前男友不斷嗆聲要公開裸照，女生則回擊會報警處理、要他說清楚來意，「重點先讓大家看看你的裸體」、「你上YOUTO（YouTube）跟賴（LINE）的群主（群組）看。」對話最後，終結在她傳了張警察局照片，表明已經報警，但渣男仍毫不在乎，嘲諷幾句後直接封鎖，「反正原始檔又不在我這」、「當時你自願」、「放（上傳）好了」、「拜拜」。

▲不管是冷處理、安撫或反擊，前男友就是緊咬不放。（圖／翻攝爆料公社）

截圖貼出，多數網友相當氣憤，直呼這樣的行為完全是渣男，「公布本名給大家認識一下這個渣」、「叫你朋友直接報警，順便提告」、「先告恐嚇再說啦」、「直接肉搜出來！不然還會有多少人受害」、「可以告了，最後應該哭哭求饒，道歉再道歉。」

此外，不少正義鄉民透過截圖上的蛛絲馬跡，搜出渣男本尊臉書帳號開灌。有趣的是他的態度180度大轉彎，淡淡回了2字「被盜」，後來又補充解釋「我剛剛沒上線都在開會」。不過網友仍緊咬不放，質疑說謊，「盜你帳號的人還知道你們去烏來玩阿」、「一定要幫忙報警，讓網路警察好好查一下IP，看484（是不是）被盜」、「我找不到這個人FB耶，他關版了嗎？」

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▼前男友最後一陣冷嘲熱諷，旋即主動封鎖。（圖／翻攝爆料公社）

▼正義的爆料公社鄉民搜出本尊臉書，嚇得他趕緊解釋是帳號遭人盜用。（圖／翻攝爆料公社）