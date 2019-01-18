陳致中再問九二共識　韓國瑜：請回去看「兩個不要懷疑」

▲高雄市議員陳致中連續兩天追問「九二共識」 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市議員陳致中連續兩天在高雄市議會質詢韓國瑜，被視為「王子復仇記」，陳致中一開始就強調過往的事情都已經隨風而逝，不過鎖定的議題還是針對「九二共識」，還問到「高雄市長韓國瑜未來若是到大陸參訪，是否可以勇敢表『一中各表、中華民國』？」，韓國瑜表示，「我現在關心高雄市政」。

陳致中算是「先禮後兵」一開始先強調過往的事情已經隨風而逝，應該在意高雄的未來，但隨後就繼續前一天的「九二共識」來質詢，陳致中強調自己的質疑「韓國瑜認定九二共識強調是中華民國，可是北京卻是講中華人民共和國，這就代表了是兩個國家，應該是一邊一國」，所以陳致中提出問題若未來韓國瑜前往中國參訪時，能不能在國台辦的面前、在中國官員面前可以勇敢說出：「您所主張的一中各表，而且一中是您的中華民國」？

韓國瑜面對質詢，還是一在重申關心高雄市政的立場，過多的表述會造成關心高雄市的心有所偏移焦點，不過對於陳致中的假設性的議題，韓國瑜表示自己目前沒有要前往中國對岸的計畫，但是陳致中還是沒打算放過，立刻再追問第二個問題「台灣人民應該決定人民自己未來」，韓國瑜強調「兩個不要懷疑」，也請陳致中回去好好看看，「如果議員回去看過後，就能夠了解韓國瑜的立場」。

陳致中的質詢過程當中，針對九二共識的立場還有自己政見跳票的狀況，高雄市長韓國瑜不止一次對著陳致中說：「議員表述，您把我扭曲掉了」，甚至對於前一天民進黨團「戳破汽球」象徵韓國瑜政見「泡沫」。韓國瑜罕見用強硬語氣回答：「你們不讓我講話，你們重複昨天戳氣球的畫面」，雙方講到這邊初步有少見的對嗆火花，韓國瑜接著說：「我還沒講完，你們就一個個戳，你們戳氣球的快樂程度還大過於質詢我的程度」。

▲高雄市議員陳致中連續兩天追問「九二共識」 。（圖／記者賴君欣攝）