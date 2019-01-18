影／為挺韓到旗津觀光！她「右手掌遭電擊」著火飄焦味...嚇到：不敢再去

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，韓流熱度不減，吸引不少民眾到高雄遊玩，不過近日卻傳出一位林姓女子與弟弟到旗津旅遊，未料遭裸露的電線灼傷，傷勢十分嚴重，立馬轉回台北治療。目前雖然病情穩定，但林女表示對高雄已經留下陰影，短期之內應該不會再前往。

▲裸露的電線，目前已經設置絕緣處置。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



林女弟弟表示，當時姊姊在星空隧道外的巷口，手放在電線桿上，突然冒出火光，再下一秒右手掌已經嚴重燒傷、著火，還能聞到濃濃的燒焦味。附近目擊民眾趕緊拿水幫忙降溫、報警，並緊急將人送往旗津醫院，但由於院方設備不足，只能再轉院到台北治療。

另外事發後台電人員也緊急到場斷電，並發現電線桿上部分電線是裸露的；初步查看似乎是附近的莊姓住戶為了要裝設照明設備，而私牽電線，才導致這起意外，已經將現場以絕緣處置，暫時不會有安全疑慮。

▲旗津開心旅遊，右手掌卻被灼傷。



林女弟弟向《ETtoday新聞雲》記者指出，姊姊右手掌有3度灼傷，經評估後還需要再次進行手術，且後續還需要靜養很長一段時間，目前也還在與莊姓住戶討論賠償事宜。他說，為了挺韓拚經濟，開開心心帶著86歲的老母親與兄弟姊妹一家人到旗津遊玩，不料卻遇上這樣子的公安意外，真的非常掃興，希望韓市長能夠重視，不要再有人受傷。

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