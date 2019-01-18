　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／韓國瑜同意基層到議會備詢挨批「嘴砲魚」　花媽有落淚前例

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

地方中心／高雄報導

高雄市議會進行臨時會，國民黨議長許崑源向韓國瑜要求，未來只要是高雄市的公務人員，不論哪一黨議員認為必須質詢，都能請他們來備詢，韓國瑜當場同意，遭部分團體和媒體痛批「嘴砲魚，說好的站在基層角度呢？」不過，這也並非是高雄市首例，因為在陳菊市府時代，就有清潔隊員到議會遭到議員質詢時落淚。

▲高雄市長韓國瑜首度議會總質詢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜首度議會總質詢 。（圖／資料照片）

韓國瑜接受媒體採訪時說，領高雄市政府薪水的4萬8000多名公務人員，議會調來質詢時，當然要到，包括老師、清潔隊員等都要接受議會監督，除非明確牽涉到保密問題。

不過，請清潔隊員到高雄市議會質詢，過去還真有發生過，在2014年10月份，高雄市前議員洪平朗的競選旗幟遭人檢舉違規，高雄市環保局清潔隊員依法前往拆除的時候，跟洪平朗的競選團隊發生衝突，清潔隊員不但被警方帶回警局，甚至還被議員高分貝質詢，清潔隊員當場淚灑會場。

洪平朗質疑女隊員和檢舉人是否認識，否則怎麼只針對他而來，不拆其他違規設旗的候選人。這名女隊員邊哭邊答，她與檢舉人不認識，只是依規定進行拆除違規旗幟，洪平朗改問時任環保局長陳金德，還認為陳金德態度傲慢，一度威脅要把陳金德趕出議場。

ET快訊
自強號機車頭故障！「整車沒電」卡台北站　南下列車延遲
TWICE直播中收驚悚留言：要在1/30殺死子瑜，我保證！
爽買巨尾泰國蝦！殼一剝驚見「超虧本詐欺」傻了
李亞萍：對澎恰恰不好意思！嫌3600少「只是博君一笑」

關鍵字：韓國瑜,清潔工,公職,高雄市政府,教師

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／虐童堂姊交往百日就結婚　和老公到處吃喝臉書狂曬恩愛

影／虐嬰堂姊求情「我去年才流產」拒羈押　法官不准照押

台中托育中心疑虐童「綁椅3小時」家長索賠300萬　社會局：未達兒虐

前女婿勒死岳母後割腕又上吊　桃園檢警深入追查原因

影／高雄市議會首次市政報告　韓國瑜：20天市長像是當20個月　

影／韓國瑜「市政總質詢」初體驗　陳抗團體「震撼教育」

直擊／200米深二戰遺址「鼓山洞」首曝　潘恆旭：保原貌推觀光

遠雄公益熊出任務 捐200箱年菜讓弱勢孩童過好年

盧秀燕拚經濟　率官員品嘗40年老店豐原排骨酥

公聽會傾向2020總統立委合併選　中選會：結論最慢二、三月決定

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

遠雄公益熊出任務 捐200箱年菜讓弱勢孩童過好年

盧秀燕拚經濟　率官員品嘗40年老店豐原排骨酥

公聽會傾向2020總統立委合併選　中選會：結論最慢二、三月決定

顏寬恒要治虐童！喊用「霹靂手段」　一句話嚇壞網友

拚大選吳敦義帶15縣市赴陸？國民黨：不知是哪裡人傳遞的訊息

獨派促蔡政府依法將管中閔撤職

移民署「禁止外配入國申請」　監委自動調查

蔡政府立場親美　柯文哲：像「強盜搶銀行沒看到警察」

影／韓國瑜同意基層到議會備詢挨批「嘴砲魚」　花媽有落淚前例

拋組黨議題　柯文哲「一切隨緣」自稱講話越來越像大師

峨眉桶柑節來了！搭專車一日遊　品嘗不一樣的鹽烤滋味　　

「宅男女神」賣UU面膜挨告求償500萬　判經紀公司敗訴

NOVA情報誌／PS Classic迷你復古機　懷舊感動爆表！

邵翔車禍人被拋出...臉上「2道血痕」不敢跟女友說

台南市區破獲製毒工廠　製毒師國高中畢業無師自通

湖人是衛少剋星？　本季2次面對50投僅10中有夠鐵

「10年挑戰」舊照大對比！女星童顏無敵　有人卻掀臉書陰謀論

最近市區的別墅！南港車站8分鐘 北市2房價升級大4房

遠雄公益熊出任務 捐200箱年菜讓弱勢孩童過好年

地檢署前毆打律師　幼兒園園長嗆：要不要辦殺人案？

政治熱門新聞

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

韓國瑜發想　引進F1賽道

蔡英文秀10年對比照　網友：永..

柯文哲想組黨　高嘉瑜4字回應

余天喊窮　李正皓：2翡寶逾千萬

吳宗憲無償挺韓　效益超過代言費

名嘴：韓國瑜路平沒處理好將成政..

韓國瑜遭綠營圍剿　沈富雄：給1..

20年後同學變議會同事　連寶寶..

吳敦義布局520後率縣市長登陸

黨產會追徵國民黨售舊黨部11億..

高嘉瑜發眼球運動春聯　婆媽暴動

吳茂昆被爆施壓中研院聘用兒子

出價470搶高嘉瑜簽名春聯　女..

更多熱門

相關新聞

明星賽搭韓　吳志揚南下找韓國瑜

中職今年邁入第30年，今年明星賽舉辦地點未定，中職會長吳志揚表示，會去高雄找韓國瑜市長洽談。

韓國瑜：兒虐案件「零容忍」

韓國瑜遭綠營圍剿　沈富雄：給100分

名嘴：韓國瑜路平沒處理好將成政治氣爆

全裸+舌頭外露！單親媽遭搶匪性侵後勒斃

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

屬「豬」或姓「朱」有好康

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

STUDIO A i8手機不用一萬

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面