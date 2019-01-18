影／韓國瑜同意基層到議會備詢挨批「嘴砲魚」　花媽有落淚前例

地方中心／高雄報導

高雄市議會進行臨時會，國民黨議長許崑源向韓國瑜要求，未來只要是高雄市的公務人員，不論哪一黨議員認為必須質詢，都能請他們來備詢，韓國瑜當場同意，遭部分團體和媒體痛批「嘴砲魚，說好的站在基層角度呢？」不過，這也並非是高雄市首例，因為在陳菊市府時代，就有清潔隊員到議會遭到議員質詢時落淚。

▲高雄市長韓國瑜首度議會總質詢 。（圖／資料照片）

韓國瑜接受媒體採訪時說，領高雄市政府薪水的4萬8000多名公務人員，議會調來質詢時，當然要到，包括老師、清潔隊員等都要接受議會監督，除非明確牽涉到保密問題。

不過，請清潔隊員到高雄市議會質詢，過去還真有發生過，在2014年10月份，高雄市前議員洪平朗的競選旗幟遭人檢舉違規，高雄市環保局清潔隊員依法前往拆除的時候，跟洪平朗的競選團隊發生衝突，清潔隊員不但被警方帶回警局，甚至還被議員高分貝質詢，清潔隊員當場淚灑會場。

洪平朗質疑女隊員和檢舉人是否認識，否則怎麼只針對他而來，不拆其他違規設旗的候選人。這名女隊員邊哭邊答，她與檢舉人不認識，只是依規定進行拆除違規旗幟，洪平朗改問時任環保局長陳金德，還認為陳金德態度傲慢，一度威脅要把陳金德趕出議場。