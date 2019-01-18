新樓醫院兩院區　台南首家通過職業安全衛生管理系統雙認證

▲新樓醫療財團法人下轄的台南、麻豆新樓醫院兩院區，由BSI英國標準協會台灣分公司張嘉倫協理，授予國內外職業安全衛生管理系統 OHSAS 18001:2007與TOSHMS（CNS15506） 雙重驗證證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新樓醫療財團法人下轄的台南、麻豆新樓醫院兩院區，由BSI英國標準協會台灣分公司張嘉倫協理，授予國內外職業安全衛生管理系統 OHSAS 18001:2007與TOSHMS（CNS15506） 雙重驗證證書，此為大台南地區首次有醫療機構取得職安衛雙重認證。

台南市勞工局王鑫基局長親自出席授證儀式，共同見證兩家新樓醫院在職業安全衛生管理努力的成果，對於新樓醫院除了長期以來在病人安全工作推動的成效上有目共睹，更進一步願意主動、率先推動職業安全衛生管理系統的建置並通過驗證深表讚許。

OHSAS 18001與TOSHMS的驗證過程準備相當縝密，必須全院具備高度共識方能完成：兩家新樓醫院超過150個部門、單位全員啟動，完成 18大類94項法規鑑別、增修訂院內作業標準文件37份、針對潛在高風險的作業項目導入119份目標方案改善；過程中須主動盤點各單位作業項目、分析作業屬性、進行危害鑑別與風險評估…等，確保均能符合相關規範。

新樓醫院院長蔡江欽醫師表示，醫療產業是一項技術密集、知識專精且需要匯集眾多優秀專業人才服務病人的產業，導入職業安全衛生管理系統建置、國際機構的輔導認證的主要目的，是期盼員工能在優質、安全、健康的工作環境中安心工作，惟有身心靈皆健康安全的員工，才能持續提供病人最好的醫療服務及維持最佳的醫療品質。