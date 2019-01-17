虐嬰堂姊自詡「皇后娘娘」曝：經不起兇　狂轉星座文遭網酸：XX座五告衰

▲堂姊曾在網路上瘋狂轉載跟星座有關的文章。（圖／翻攝自臉書）

地方中心／台南報導

台南1歲女嬰疑似遭生母等4人虐死案，引發網友眾怒並紛紛起底，除了爆出他們到小琉球玩賴帳以外，還有網友爆料生母堂姊虐貓、嗆「挖眼睛」等事件。此外，從堂姊的臉書也可看見，她自詡為皇后娘娘，在臉書備註上寫著「公主年紀小 經不起兇 只能寵」還轉發了許多跟金牛座有關的文章。對此，還有網友留言表示，「我替廣大的金牛朋友們表示：五告衰洨」。

這名堂姊在臉書上自詡為皇后娘娘，而備註上也打著「公主年紀小 經不起兇 只能寵」的語錄，臉書上除了許多吃喝玩樂、嶄露身材的照片以外，她還時常分享包含信用、脾氣、嗜好等跟金牛座有關的文章，引發大批網友留言謾罵「妳真的是破壞金牛座的行情」、「金牛很正義，我很確定你一定一定一定是突變的很嚴重」對此，還有一名網友留言神回：「我替廣大的金牛朋友們表示：五告衰洨」。

▲4人被踢爆到小琉球玩還賴帳。（圖／翻攝自爆料公社）

此外，整起虐嬰案件曝光後，由於小媽媽僅17歲，16日晚間遭移送往少年法庭，並裁定收容。而涉案的堂姐、堂姐夫及李姓友人晚間遭檢方依法聲押；台南地院審理後，認為3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，有羈押必要，於17日凌晨裁定3人羈押獲准，未禁見。

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