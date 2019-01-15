黨產會帛琉考察竟成觀光行程？　國民黨痛批太誇張！

▲帛琉。（圖／Fu&pi 愛旅遊）

記者徐政璿／台北報導

國民黨去年打算拋售中投公司轉投資的帛琉大飯店，行政院「不當黨產委員會」去年8月派人到帛琉調查，回國後完成考察報告並上傳網路；不過，立委質疑，報告內容大部份看不出和中投申請處分股權的關聯，不但拜會當地觀光局局長，還考察當地觀光景點如巨石陣，對飯店財務狀況隻字未提。



黨產會兩位聘用研究員去年8月22日至25日到帛琉考察，報告表示，中投以改善其公司整體財務、增加公司資金運用等原因，向黨產會申請許可處分中投及子公司中投控股BVI所持有的帛琉大飯店全部股權，因為帛琉大飯店8月24日舉辦20周年慶活動，邀請帛琉政要和各國大使參與，黨產會認為有赴現場考察的必要，針對帛琉觀光發展情況、帛琉大飯店在兩國外交關係中扮演的角色等進行了解。

黨產會研究員的行程拜會我駐帛琉大使館、帛琉觀光局長、觀光協會、聽取帛琉大飯店業務簡報、了解該國重要觀光景點、勘查帛琉當地其他飯店等；「心得和建議」寫帛琉在2015和2016年經歷大量一條龍式低階中國觀光旅行團訪帛，這樣單一來源的大量旅客帶來負面生態影響，帛琉觀光目前轉型為以多元、高端和永續的生態旅遊為目標，另外，帛琉大飯店是當地地標性建築，可配合帛琉政府發展高端旅遊的投資政策，對兩國邦交維護多所助益。

對此，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，黨產會最大的功能就是政治鬥爭，因此屬於公部門基本該有的專業能力，在黨產會裡根本不需要，純屬擺設而已。

唐德明指出，以中投公司出售帛琉飯店股權一事為例，去年9月2日黨產會就配合民進黨立委，透過特定媒體汙衊中投出售帛琉飯店股權是為了籌募大選經費，如此昧於事實、沒有常識的抹黑，就為了拉抬民進黨選情而赤裸裸的出手了，但他們也實在太輕視台灣人民的智慧了，九合一大選台灣人民直接用選票狠狠地教訓了民進黨。

唐德明說，事實上，當黨產會高舉屠刀後，中投公司所有資金運用就被黨產會實質管控，想要將股權處分的資金轉作選舉使用，根本就是天方夜譚，但綠營就是可以這樣空口說白話，無所不用其極地打擊鬥爭在野黨。

唐德明說，所以，一個以政治鬥爭為主要目的的黑機關，沒有能力撰寫專業報告，一點都不令人意外。整整20頁的調查報告，心得和建議只有半頁，不但離譜而且誇張的輕率。但對這些人而言，反正去帛琉就是花公帑「假調查、真觀光」，調查報告的內容不是重點，如何能夠鬥爭抹黑在野黨才是他們關心的重點。