中投公司欲出售帛琉飯店　黨產會：已否准申請

▲黨產會發言人施錦芳。（圖／黨產會提供）



記者潘永鴻／台北報導

國民黨去年打算拋售中投公司，轉投資的帛琉大飯店，黨產會去年8月派人到帛琉調查並完成報告，但有立委質疑，此份報告內容看不出和中投申請處分股權的關聯。對此，黨產會發言人施錦芳15日回應，中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由欲出售，該會才派員前往實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府意見，目前已不准中投公司的申請；中投公司已就該案向台北高等行政法院提起行政訴訟，切勿欲指鹿為馬、混淆視聽。

黨產會表示，自中投公司等黨營事業被認定為中國國民黨附隨組織後，該會基於保全中投公司資產淨值的立場，對於該公司為維持該公司正常營運所申請之動支項目，原則上予以許可；至於中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，欲出售該飯店，經該會派員前往帛琉，實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府之意見後，已否決中投公司的申請，目前中投公司已就該案向台北高等行政法院提起行政訴訟。

至於帛琉飯店財報，黨產會強調「早已掌握及了解」，該會派員前往帛琉係蒐集駐外單位及當地業者意見，以提供該會委員審查之參考，對此，中投公司也相當清楚。切勿欲指鹿為馬、混淆視聽。