他連買2個LV包狂褪色　上海總部竟稱：大陸空氣差

▲LV皮夾。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

杭州一名王姓男子日前買了2個LV名牌包，原本以為花了大錢就能購買到品質好的包包，沒想到2只包均出現褪色、掉漆等問題；令他匪夷所思的是，到專賣店更換之後還是會出現上述現象。對此，王男氣得致電上海總部，沒想到官方敬稱是因為大陸水土、空氣不好，才導致包包褪色。

綜合陸媒報導，王男在2017年1月時，於杭州萬象城花了人民幣1萬多元（約新台幣4萬5千元，下同）買了一個LV的手提包，之後就發現有掉漆的情況出現。

▲LV在2017年推出「蒙娜麗莎」包。圖為南京新街口德基廣場LV專賣店。（圖／CFP）

當年5月，王男到萬象城裡的LV專櫃協商處理，對方當時有替他更換，沒想到過了3、4個月，又出現同樣的問題。他透露，當時在澳門花了8千多元買的另個LV包，也出現褪色的情況。

對於LV包總是有褪色問題發生，上海LV總部的人向他表示，「你不要穿白色的襯衫，不就不掉色了。」此外，對方還跟他說，手柄會出現掉色的情況，是因為中國大陸水土的問題，空氣質量不好所致。對於LV總部如此回應，王姓男子更加生氣。

消息曝光後，在網路上引起熱烈討論。上海LV總部公關部的工作人員回覆媒體稱，「LV的每一款產品，都是植物的染料所做，所以有可能有的個別時候會有掉色的情況，我們也都有提醒的。只能說是個別使用不同或者是氣溫高低也有可能影響；溫差、濕度都有可能會影響。」

據了解，目前LV上海總部已答應讓王男換新的手提包，但另一只包有褪色問題，仍需送到上海總部進行檢測，再另行通知。對此，網友紛在新聞討論串下留言表示「品質不好就退換，那麼多藉口」、「說不定高仿都不會掉色」、「意思是買個包要供起來，不然會出現各種問題」、「不尊重消費者就是在扼殺消費者對品牌的信譽度」。

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