▲LeSportsac X幾米「最療癒包款」，孟耿如：第一眼就愛上。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲美國配件品牌LeSportsac攜手知名畫家幾米推出聯名系列，讓人彷彿走入了童話般的繪本故事。（圖／記者楊詩益攝）

記者黃稜涵／採訪報導

美國配件品牌LeSportsac攜手知名畫家幾米推出聯名系列，將幾米全新創作繪本閉上眼睛一下下，轉化成LeSportsac的經典包款，完美複製書中的列車與風景，讓人彷彿走入了童話般的繪本故事，可愛又迷人的包包就連藝人孟耿如一揹就愛上！

▲可愛、迷人又療癒的包包，就連藝人孟耿如一揹就愛上！

「工作忙碌之餘，已經很久沒有在享受這種很童趣的感覺」孟耿如感性的說，「看到這個包包加上剛剛踏進來的時候，你就突然覺得『對齁 有一種 都忘記以前那種很單純的感覺的心情』，所以我看到的時候，心情是真的很好、很雀躍、很開心，揹上包包後，真的讓我覺得，即使工作再忙，我也要記得放鬆自己，我要記得去旅遊」。

▲分為成藍紫色和夢幻泡泡為底的「俏皮狗狗系列」(左) 以及 以玫瑰色為底的「女孩與春天系列」(右)。

幾米的清新畫風，讓大家背上包包就能乘著想像，閉上眼睛慢慢品味旅程的風景，以藍紫色和夢幻泡泡為底的「俏皮狗狗系列」，上面印有粉紅耳朵狗狗和拿著大聲公的小女孩，看起來多采多姿又具有俏皮感，而以玫瑰色為底的「女孩與春天系列」，上面有著豐富小花和綁著雙馬尾的可愛小女孩，為了配合可愛模樣，孟耿如還特地綁上相同髮型。

▲為了配合可愛模樣，孟耿如還特地綁上跟小女孩一樣的相同髮型。

孟耿如抓起自己的小馬尾，笑說「這次幾米跟LeSportsac的包包聯名，太適合就是要跟他一樣，要俏皮一下、裝一下可愛」，被問到最喜歡哪一款包包？孟耿如毫不猶豫地回答「女孩與春天斜背後背包」，「因為我對於方方的包包就是情有獨鍾，覺得它小巧可愛，然後又有一點點方型、中性帥氣的感覺」。

▲幾米獨一無二的暖心畫風配上LeSportsac經典包款，療癒指數百分百。

孟耿如平日也非常熱愛旅行，喜歡帶著相機和書本，坐上慢車一路欣賞沿途的風景，像書中的小女孩一樣「閉上眼睛一下下」，好好沉澱平日忙碌的心情，幾米獨一無二的暖心畫風配上LeSportsac經典包款，療癒指數百分百，除了有多種包款可以選擇，還有多種背法可以變化，跟著孟耿如將幾米繪本揹著走，一起踏上列車，開啟美好旅程！

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