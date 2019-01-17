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高雄壽山朝聖新打卡點　300年「光溜溜」老樹＋夕陽美如畫

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記者宋德威／高雄報導

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼北壽山有一棵300年的大葉雀榕，景色迷人。（圖／記者宋德威攝）

高雄市觀光局在韓市長到任後，不到1個月即著手規劃壽山最新的打卡景點，預計設置「壽與山齊」、「壽與天齊」兩個打卡點，設計具有與現地地景地物協調的指標或創意造型，讓民眾尤其是銀髮族打卡拍照，就是希望以壽山為名，替老人家添壽的好彩頭，屆時將會邀請市長韓國瑜一起登壽山，推廣壽山的樂活行程。

特別的是，北壽山有一處每年僅「越冷越美」的觀景台，該地點位於「雅座」休息站，有一株陪伴當地山友世代成長的大葉雀榕，近日成為高雄市珍貴樹木的一員。

17日下午，壽山國家自然公園籌備處、高雄市舊城文化協會、山友代表楊吉壽先生到壽山勘景，《ETtoday新聞雲》記者跟著實地走訪，現場已有不少民眾搶拍美景、打卡，夕陽西下前，優質美景也讓攝影玩家來此卡位，捕捉難得一見的特殊季節景象。

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

研究樹木超過30年的樹木保護專家楊吉壽說，「大葉雀榕，屬於桑科榕屬下的一個種。這棵珍貴樹木大葉雀榕年紀約300年以上，主要是一年會有2次落葉，冬天氣候比較寒冷，它美景會拖得比較久，像今年暖冬比較早一點，葉子芽會比較早發出來」。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，將在3月左右，選在高雄壽山的南北兩高點增設「壽與山齊」打卡點，就是希望以壽山為名，替老人家添壽的好彩頭，屆時將會邀請市長韓國瑜一起登壽山，在「壽與山齊」同步打卡，推廣壽山的樂活行程。高雄市壽山是民眾登山運動休閒最熱門的區域，每天從早到晚、甚至半夜都有山友造訪。

潘恆旭說，壽山區域內的植物種類高達8百多種，野生動物種類亦相當繁多，其中台灣獼猴最具代表性，但因數量太多，已被降為非保育類野生動物。其他常見的動物尚有赤腹松鼠、山羌、白鼻心、穿山甲。鳥類有106種，其中最特別的是夜行性的貓頭鷹。目前公園內主要登山路線皆完成木棧道鋪設，更大大提昇銀髮族的到訪率。

高雄市觀光局觀光工程科長陳奕棠表示，從龍巖冽泉湧泉旁的龍泉寺登山口，出發至雅座休息站，慢慢走步程約50-60分鐘左右，沿途為木棧道，一路上可以看到山友背著裝水的水桶，一步步的往山上休息站送去。雅座這邊泡的茶都是不收費，免費供茶給登山的遊客享用，建議山友自備茶杯或小水壺享用。

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼壽山位於高雄市西南區，為南北走向之珊瑚礁質丘陵地，是高雄市的天然地標。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：韓國瑜,潘恆旭,壽山,雅座,旅遊雲

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