陸委會最新民調　74.3％不接受「一中原則的九二共識」

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對「九二共識」近日在兩岸引起的定義分歧，陸委會今（17日）公布最新民調，有75.4%民眾不贊成中國大陸「一國兩制」主張；74.3％不接受陸方「一個中原則的九二共識」。對此，副主委兼發言人邱垂正指出，民調顯示台灣民眾不會接受對岸提出「消滅主權的任何主張方案」。

陸委會下午舉行例行記者會，副主委邱垂正在記者會開始前，電視台節目「手板」的方式公布此次民調結果。該調查委託全國公信力民意調查公司在1月11日至13日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1078份，信賴度為95%，抽樣誤差在2.98%之間。

對於中共不承諾放棄對台使用武力的主張，有77.2％的民眾表示反對；對於九二共識的定義，有50.6%的民眾認為兩岸間「沒有九二共識」；90.1%的民眾支持政府主張各界在推動經濟發展的同時，也應該維護國家整體安全利益的做法。

至於總統蔡英文日前提出的「四個必須」有76.1%的人表示支持；而在兩岸交流過程中，必須建立三道防護網的主張則有75.2%贊同。

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

談到民調結果，邱垂正表示，面對中共加大對台統戰及分化的力度，持續在國際社會及兩岸間操作其片面設定的「一中原則」、「一國兩制」框架，企圖讓我們國家沒有生存空間，呼籲朝野政黨及全國民眾應團結一致對外，不要附和中共立場。

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出「習五點」並定調「九二共識」。蔡英文5日表示，由於九二共識已經被北京定義為「一國兩制」，呼籲台灣所有政黨清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲，不要打折扣，不要再講「九二共識」。

對此，國台辦發言人馬曉光16日則回應，民進黨當局否認九二共識、汙衊一國兩制也暴露了本身的分裂立場，「民進黨當局領導人故意將二者混為一談，是刻意誤導台灣民眾。」

▲習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）