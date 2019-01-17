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基隆地檢署關懷弱勢年年不缺席　替癱瘓獨居老翁家大掃除

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▲ 基隆地檢署關懷弱勢年年不缺席 替癱瘓獨居老翁大掃除。（圖／基隆地檢署提供）

▲ 基隆地檢署關懷弱勢年年不缺席，替癱瘓獨居老翁家大掃除。（圖／基隆地檢署提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

春節將近，基隆地檢署於17日，派遣社會勞動人結合財團法人台北市私立恆安老人長期照顧中心，實施「春節關懷方案」，主動照護弱勢家庭及團體，改善社區環境，提升社會勞動回饋社會的價值。基隆地檢署檢察長陳宏達特別到場，給予社會勞動人勉勵，感謝他們的協助與付出。

基隆地檢署與財團法人台北市私立恆安老人長期照顧中心合作，展開弱勢家庭關懷服務，由社會勞動人提供勞力及專才，清掃整理居住環境，協助弱勢家庭除舊佈新歡喜迎新年。

▲ 基隆地檢署關懷弱勢年年不缺席 替癱瘓獨居老翁大掃除。（圖／基隆地檢署提供）

家住在基隆市中山區67歲的王老先生，獨居在單棟老舊房屋的二樓，多年來家人未曾探視，平日三餐全賴慈善團體送餐服務供食，然因年歲過大又無固定收入，住處被斷水多時，加上半身癱瘓行動不便，無力打掃致家園日漸髒亂，故動員基隆地檢署易服社會勞動人力協助打掃住家環境、清運垃圾、整理雜物及重新油漆粉刷斑駁的牆壁。

基隆地檢署表示，期望透過社會勞動人提供環境清潔、打掃、粉刷等服務，以徹底改善其居住環境。過程中，社會勞動人無畏於塵垢累積尚厚且異味四散的髒亂環境，逐一進行垃圾分類、雜物整理、刷洗地板、廁所陳年污垢，各個發揮所長把將屋內整理地清潔有序。

社會勞動人表示，未曾親自見過有人住在如此髒亂及惡臭的房屋，心裡不禁為住在這裡生活的老人家感到難過與不捨，因此這次有機會參與基隆地檢署的社會勞動專案服務，不僅可以盡一己之力來協助社會上需要幫忙的弱勢家庭，更能讓自己的勞動饒富意義。

▲ 基隆地檢署關懷弱勢年年不缺席 替癱瘓獨居老翁大掃除。（圖／基隆地檢署提供）

基隆地檢署檢察長陳宏達特別到場，給予社會勞動人勉勵，感謝他們的協助與付出，讓社會勞動的良善立意持續推動並回饋社會。今日活動除了美化社區環境，更溫暖了弱勢家庭的心，在新春歡聚之際，也讓他們有個溫暖又乾淨的家，一同喜迎春節溫馨過好年。

檢察長陳宏達說，本署觀護人室結合社會勞動制度舉辦春節關懷活動，協助弱勢家庭大掃除、參與公益、回饋社會，連續多年不間斷；同時給予社會勞動人機會發揮己身專才，協助改善弱勢家庭的居家環境，藉由助人的過程中學習到關懷付出、回饋社會，進而能讓這社會擁有更多溫情！

最後，檢察長陳宏達致贈棉被床墊、飲用水、乾糧等物資給王老先生，並親自貼好春聯，祝福王老先生過個溫馨好年。

▲ 基隆地檢署關懷弱勢年年不缺席 替癱瘓獨居老翁大掃除。（圖／基隆地檢署提供）

▲ 基隆地檢署關懷弱勢年年不缺席 替癱瘓獨居老翁大掃除。（圖／基隆地檢署提供）

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關鍵字：基隆地檢署,陳宏達,弱勢家庭,社區環境

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