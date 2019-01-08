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弱勢原住民媽獨力扶養8孩子　基隆警寒冬送暖發慰助金

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▲ 弱勢原住民媽獨力扶養8孩子 基隆警寒冬送暖發救助金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 弱勢原住民媽獨力扶養8孩子，基隆警寒冬送暖發慰助金。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆天顯宮管理委員會、中華五福慈善功德會與基隆市警察局，為了關懷弱勢族群，在農曆春節前夕，於8日上午在基隆市警察局交通警察隊6樓禮堂，舉辦「冬令救濟～寒冬送暖，安心過好年」關懷活動，熱心公益團體，秉持關懷及同理心，發揮「雪中送炭」的精神，捐贈120份慰問金（每份2000元）、禮品等物資，以表達關懷之意。其中1名扶養8個小孩子方姓原住民媽媽到場，警方也很貼心用警車幫他們接送回家，送上一股暖流。

中華五福慈善功德會理事長張朝明，基隆天顯宮副主委劉美德及基隆市警察局局長黃明昭等相關人士，8日上午10時在基隆市警局交通警察隊6樓禮堂舉行致贈及頒發感謝狀等儀式；因故未至現場領取民眾，會後由當地派出所所長，親訪並致贈慰問金。

▲ 弱勢原住民媽獨力扶養8孩子 基隆警寒冬送暖發救助金。（圖／記者郭世賢翻攝）

此次，關懷慰問活動共計120位低收入戶、獨居老人、單親家庭及弱勢邊緣家庭受惠。其中1名35歲的方姓原住民媽媽，生了8個小孩子，最大的15歲，最小的才幾個月大，剛剛一口氣帶了5個小孩子，來到基隆市警察局接受慰問，警方也很貼心用警車幫他們接送回家。第四分局大武崙派出所所長林文修，已將該家庭列入專案協助對象，另通報其他社會福利團體，共同來幫忙這位媽媽。

中華五福慈善功德會理事長張朝明、基隆天顯宮副主委劉美德及基隆市警察局局長黃明昭，也共同呼籲社會大眾多發揮愛心，因為社會上仍有許多弱勢邊緣民眾，尚無法獲得完善資源扶助，希望藉由此次活動，拋磚引玉喚起善心人士及團體，共同發揮熱心公益，在農曆春節前夕，感受到溫馨的暖意。

▲ 弱勢原住民媽獨力扶養8孩子 基隆警寒冬送暖發救助金。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：基隆,警察局,慰問,弱勢家庭,獨居老人,單親家庭

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