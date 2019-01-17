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未婚妻慘遭「8個富二代」性侵　他賣地苦讀法律要討公道

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▲Jitender Chattar想為未婚妻討回公道，將性侵犯繩之以法。

圖文／鏡週刊

據印媒《hindustantimes》報導，印度北部哈里亞納邦一名農民靠媒妁之言認識了未婚妻，當兩人感情漸深，未婚妻向他坦承曾慘遭多人性侵，他不僅沒有取消婚約，還向未婚妻承諾，一定會替她討回公道。目前他正攻讀法律，希望未來能造福其他弱勢婦女。

事件起因於2015年9月，Jitender Chattar依父母安排認識未婚妻，之後兩人透過電話聯繫，但未婚妻事後向他坦承，曾遭8名男子性侵，更可惡的是，這些男人過程中還強拍裸照和影片，以此勒索威脅她，又繼續性侵她長達一年半。

女方難過地說，自己不配擁有這段關係，要他撤回婚約。Jitender Chattar坦承當下有過掙扎，但如果因為這樣的原因就取消婚約，有違自己信仰，「神不會原諒我」，最後他告訴未婚妻：「我不只會娶妳，我還會讓妳得到正義。」

Jitender Chattar所在的哈里亞納邦有嚴重的性侵問題，該邦的性侵數量是其他區域的好幾倍，但此惡行未曾被公開討論，而且還會把責任歸諸於女性有問題。女生上學時，倘若在學校、公車上被性騷擾，也不敢跟父母說，因為家人可能會因此要求她們輟學，為了繼續讀書只能保持沉默。而大多數印度男性會因為女生曾被性侵，視為不名譽，而撤回婚約。

這並非Jitender Chattar第一次為正義挺身而出，2004年時，他就因見到女學生經常在巴士上被騷擾，寫信給巴士公司的總經理要求提供女性專用的巴士，供女孩安全接受教育，幾個月後這個建言居然成真了。2014年他曾和當地單位合作，防止24個村落因為重男輕女而性別選擇的墮胎。

2015年12月Jitender Chattar和未婚妻結婚，婚前他就聘請律師，正式對8名男子提出告訴。被告的8名男子家境富裕，政商關係良好，期間雙方家人事業和各方面都不斷受到嚴重威脅，以此要求他撤回告訴。

Jitender Chattar與妻子故事將會出現在印度紀錄片《SON RISE》中。（sonrisethefilm官網）

令人遺憾的是，判決結果，法院宣告被告無罪，Jitender Chattar決定繼續上訴，為此他賣掉2塊土地，約14萬盧比（約新台幣6萬元），來支付繼續上訴的費用。Jitender Chattar提到，太太經常做惡夢，只有將犯錯的人繩之以法，才能夠真正終結太太的痛苦。

目前他們舉家搬遷到離法院更近的地方，以專心打官司，Jitender Chattar同時攻讀法律學位，靠一己之力幫妻子討公道，一方面因他無力再支付律師費，而且他也不信任其他律師。他心懷感恩地說，幸運的是雙方父母都支持他們，否則傳統家庭裡沒有父母的認可，他們截至目前為止的所作所為都不可能進行，甚至連村民也願意挺身，支持他們為正義而戰。

此外，他鼓勵也妻子一起學習法律，計畫不久後能一家人搬到昌迪加爾城，除了繼續進行妻子的案件，也能提供當地婦女法律諮商。Jitender Chattar與妻子故事將會出現在印度紀錄片《SON RISE》中。


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關鍵字：鏡週刊,印度,Jitender Chattar,SON RISE

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