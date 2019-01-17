野生老虎只剩4000隻！英動保團體：10年內將滅絕

▲英國動保團體估計，老虎可能在10年內滅絕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

國際中心／綜合報導

英國動保團體「生來自由」（Born Free）近日警告，由於盜獵和棲息地的破壞，在過去100年裡的野生老虎已經消失了96%，估計在野外未被馴化的群種只剩下4000隻，並可能在10年內滅絕。

綜合外媒報導，因為傳統藥材的需要，老虎一直是盜獵者的目標之一，加上森林砍伐以及沒有適度規畫的城市發展，讓老虎的棲息地愈來愈少，也影響繁衍的能力。「生來自由」的執行長瓊斯（Howard Jones）表示，目前印度是野生老虎最多的地區之一，據估計約有2000隻，其中500隻集中在中部的薩特布拉山脈（Satpuda）附近。

「生來自由」動保團體已經和印度7間非政府組織合作，希望解決盜獵危機，並且引入保護區的概念，讓社區與野生動物共同生活。不過瓊斯認為，只有民間的力量遠遠不夠，政府必須在政策面上做改變，否則10年後就再也無法見到野生老虎。

動保團體首要面對的就是都市發展帶來的影響，因為空間對於較大型物種的生存至關重要。印度薩特布拉基金會（Satpuda）創辦人瑞斯（Kishor Rithe）表示，有些運河、公路、鐵路和水電線路等都可能和老虎的棲息地重疊，每個機構應該考慮到生態安全，並在建造計畫中加入緩衝的方式。