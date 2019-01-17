侯友宜院會恭賀蘇任閣揆　侯蘇共挺「金山沙珠灣」成衝浪基地

▲ 侯友宜院會恭賀蘇任閣揆，侯蘇共挺金山沙珠灣成衝浪基地。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜17日上午出席行政院院會，侯市長發言時，先恭賀蘇貞昌院長擔任閣揆，帶領行政團隊，更對蘇院長從侯友宜擔任警政署長至今的長期照顧，表示萬分感恩。侯市長期待中央將打造金山中角沙珠灣成衝浪基地，併入「山海線」計畫。

17日院會議程中，討論到觀光發展策略，侯市長提到上任至今，每一次院會都出席，也向賴前院長表達，新北市發展北海岸觀光與低碳旅遊的「青春山海線」，賴前院長當時也指示交通部觀光局與新北市府共同合作。

侯表示，「山海線」和蘇院長在選舉時，提出的「新北126計畫」大同小異。當時，蘇院長還提出在金山中角沙珠灣打造衝浪基地，更親自前往看，侯友宜期待中央將打造金山中角沙珠灣成衝浪基地，併入「山海線」計畫。

對此，蘇院長也裁示，金山中角沙珠灣若經過整理會是個好地方，希望新北找到地方特色，也會給予幫忙。

此外，侯友宜也提到本週在議會備詢時，議員不分黨籍都希望市長可以經常列席行政院，向院長請示報告，且院長對新北市有非常深厚感情，對新北市建設有很大貢獻，對新北市未來更有期許。且蘇院長也在會上提到「中央地方要攜手合作」，侯表示「這一點和院長同樣心情」，希望大家一起做，也期待院長多多給予指導，讓新北市以及全台灣更好。

會議中，也討論到加強社會安全網，侯友宜也主動表達關切，近期社會矚目的虐童有兩件發生在新北市，目前正積極全面檢討私托評鑑機制與安全網疏漏。他在副市長任內督導新北市「高風險家庭整合型安全網」，除了社福系統，警政、消防體系更是總動員，列管風險家庭從二千一百多個到一萬兩千多個，家庭暴力事件大幅下降，當然仍有個案發生，新北市會不斷檢討如何做得更完善。

侯友宜強調，新北市納入警政消防擴大社會安全網預先防治、並由副市長層級主持等做法，值得中央與各地方參考。