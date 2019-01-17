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影／膠帶綁2歲童嘉義地檢署判「保護幼童」　受害者奶奶：兩年不敢上學

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記者崔至雲／台北報導

新北淯薪幼兒園日前被爆虐童事件，法律扶助基金會今（17日）針對虐童事件舉辦「淯薪幼兒園兒虐案不是個案」記者會，並請到兩年前遭老師用透明膠帶綑綁在椅子上幼童的奶奶出面，受害者奶奶表示，事發已兩年多，幼童至今仍怕上學，但司法遇到這些事情卻不予理會，呼籲司法應還給受害者公道。

▲▼人本教育基金會公布二歲幼兒被綑綁在座位的狀況，有家長出面。（圖／人本基金會提供）

▲人本教育基金會公布2歲童被老師綑綁在座位的狀況。（圖／人本基金會提供）

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，淯薪幼兒園事件並非單一事件，2017年4月嘉義私立幼兒園的二歲幼兒，遭該班導趙姓教師用透明膠帶綑綁在椅子上，讓他一個人坐在教室一隅看別人上課，事後因老師不肯道歉，家長向嘉義地檢署提告，但嘉義地檢署以綑綁幼童行為為管教、保護及照顧幼童為由，認定無妨害自由之故意而為不起訴處分。

▲▼人本教育基金會公布二歲幼兒被綑綁在座位的狀況，有家長出面。（圖／記者崔至雲攝）

▲法律扶助基金會舉辦「淯薪幼兒園兒虐案不是個案」記者會。受害者家屬表示，司法遇到虐童事件卻不予理會，呼籲司法應還給受害者公道。（圖／記者崔至雲攝）

馮喬蘭指出，這些幼托人員及園所對幼兒的不當行為，呈現幼兒照護及教育環境的真實困境，對幼兒身心發展之無知、對幼教專業之無視及對於兒童權利之全然漠視，如果幼教人員對於有幼童被綑綁無動於衷，還堪擔任幼兒照顧之責任？如果教育局只是把查訪、評鑑當作例行公事，不去思考查核真實的有效性，又如何瞭解兒童在園所的真實處境？社會局把兒虐認定責任推給司法，又如何即時守護幼兒安全？如果我們的司法知情幼兒被綑綁，卻還是認為這是合法管教，不違背兒童權利公約、不構成妨害自由，幼兒身心安全誰來做最後把關？

▲▼人本教育基金會公布二歲幼兒被綑綁在座位的狀況，有家長出面。（圖／人本基金會提供）

▲2歲童被綑綁在座位上，身上是用透明膠帶固定著。（圖／人本基金會提供）

人權公約施行監督聯盟教授黃嵩立指出，《幼兒園教保服務實施準則》第3條規定「不得基於處罰之目的，親自、命令幼兒自己或第三者對幼兒身體施加強制力，或命令幼兒採取特定身體動作，致幼兒身心受到痛苦或侵害」由於「不得基於處罰之目的」的條件，讓教保服務人員多了許多辯解的空間。呼籲教育部應把法律和行政命令條文制訂清楚，不能讓幼保人員鑽法律漏洞

私立幼兒園兒虐案頻傳，已突顯出教育體系的失控、主責的相關政府機關之失職，司法機關的失能。法律扶助基金會認為監察院應該就這個部份進行調查，並應依照兒童權利公約第13號一般性意見與上述獨立專家的報告，就私立幼兒園預防兒虐案與相關究責機制，進行制度性的調查與糾正，避免類似的狀況再發生。

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關鍵字：虐童,膠帶,淯薪幼兒園兒,司法,教育

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