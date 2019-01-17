機車踏板出現「陌生黑背包」　台中男上班見詭異畫面：兩人根本一組

▲一名先生慫恿原PO，「拿到旁邊的車放不就好了」、「不然你打開看看」？（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

機車族要注意了！台中一名網友早上準備上班時，發現機車踏板被放了一個黑色背包，正當他謹慎要打電話報警時，包包主人現身，「沒有騎車的人戴著安全帽口罩在下雨天的路上跑步的奇景，我還真是第一次見。」他提醒，碰到這種情況還是報警最有保障。其實近年來網路都流傳若機車坐墊上有陌生的包包，一碰就會有人跳出來，以涉嫌侵占的名義藉機勒索錢財。

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，當時車子附近剛好站一名先生在滑手機，便詢問對方是不是包包的主人，得到「不是哦，我不知道」的回覆，「正當我猶豫該怎麼辦時，那先生開始慫恿我動包包，『拿到旁邊的車放不就好了』、『不然你打開看看，說不定可以找到資料聯絡失主』。」

▼「失主」拿回包包後穿雨衣跑走。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO表示，他越聽越納悶便決定打電話報警，才跟警方講沒兩句話，包包的主人就出現了，對方戴全罩安全帽、口罩，一過來就直接拿走包，「我問他為什麼要放我車上？『我怕淋濕』，他迅速地穿上雨衣，就這樣直接跑走了。」他直呼，「沒有騎車的人戴著安全帽、口罩，在下雨天的路上跑步的奇景，我還真是第一次見。」

原PO愈想愈不對，「隨後一開始跟我搭話的先生也隨著同方向離開，我後來仔細想了想，懷疑他們根本是兩人一組，一個把風，一個行動。如果我真的動了包包，不管是不是只是拿起來，他只要馬上利用手機通訊軟體聯絡，『失主』就會現身，而一直慫恿我拿包包的把風的就變成最好的『目擊證人』。就算我直接騎車離開，他們只要記下我的車號報案就行了，反正包包上已經有我的指紋了…」

其他網友直呼，「之前有案例⋯真的不要去動」、「直接丟地上」、「我可能會直接踢走，然後離開」、「是我就把他從機車搖掉，省麻煩」、「看到不屬我的東西先報警處理就對了，現在詐騙真的太多了」。

▼網友提醒，若看到機車上多了陌生包包，報警處理是最好的方式。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

「看到很多熱心網友回覆說用踢的，拜託真的不要」，原PO後來補充說， 之前就發生過包裡面放瓷器碎片或已損壞高價精密儀器，「你只要用身體任何的部分碰到就有辦法跟你耗…最好還是報警才最有保障哦。年關將近，宵小出沒。請大家多一份警覺，少一份損失。」

其實近年來網路就瘋傳機車坐墊上若有陌生的包包，一碰就會有人跳出來，以涉嫌侵占的名義藉機勒索錢財。台南2015年就曾發生一名女子買菜後，在機車坐墊看到一個顏色鮮豔的零錢包，且零錢包有3分之一的拉鍊是開的，怕是詐騙趕緊錄影存證，也找來市場管理員幫忙，最後打開錢包，裡面什麼都沒有。她雖不能斷定是否碰上詐騙，但也提醒大家要提高警覺。