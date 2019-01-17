虐童「最好死刑次好鞭刑」　呂秋遠提10點：想替孩子報仇又不犯法這樣做

▲小媽媽（右）和李姓男友人、堂姐、堂姐夫聯手打死女嬰。（圖／翻攝臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

台南1歲女嬰遭虐死一案，律師呂秋遠今天（17日）凌晨表示，「如果要為這些孩子報仇，又不想犯法，到底我們能做些什麼？」他提出10點建議，「與其毆打黑暗，不如點亮金庫，打人不如捐錢，這才是真正的社會正義。」

呂秋遠在臉書說，看到虐童致死的新聞最簡單的方式就是要求加重刑度，最好死刑，次好鞭刑，畢竟以牙還牙是最符合直覺的反應面向；然而，就算整本六法全書全部死刑，也沒辦法阻止全部的人犯罪。

▼500民眾包圍台南地檢署要堵嫌犯，警方出動大批警力戒備。（圖／記者宋德威攝）

呂秋遠表示，特別是106年間有27件虐童致死的案件，其中包括13件故意傷害兒童致死、13件殺害兒童後自殺，最後一件是重大疏失導致兒童死亡，「對於想要帶孩子一起死的人來說，鞭刑或死刑又有什麼用？所以，如果要為這些孩子報仇，又不想犯法，到底我們能做些什麼？」以下為他提出的10點：

1.看到孩子有不明傷痕，一定主動關切與通報，請重視鄰居。

2.要求選區的立委修改社工師法、要求政府編列更多預算在社會安全網，請重視體制。

3.對於同居人或另一半不當凌虐孩子（不論精神或肉體）視而不見，就是共犯，請重視反暴力。

4.已經取得保護令，不要靠近對方；沒有取得保護令，要遠離污染源，請重視安全。

5.讓一個17歲的媽媽教養1歲半的孩子，原本就是悲劇。而未滿16歲就懷孕，法律上更有妨害性自主的問題。保險套、避孕、性侵害防治、尊重他人等等議題，都是性別平權教育的內涵，請重視教育。

6.保護性社工，是所有家暴案件的第一線，但是沒錢、沒權、沒人，請重視人力培訓。

7.把孩子丟給離婚的另一半照顧，但是對於孩子的狀況漠不關心，甚至不負擔扶養費，可憐的只是孩子，請重視良心。

8.天下很多不是的父母，親生父母不見得就會愛自己的小孩，沒能力、不想生，就不要因為壓力或宗教而生，請重視生命。

9.社會上需要法治，而不是需要暴力，呼籲以暴制暴，只是回到拳頭比大的暴力社會而已，請重視法律。

10.許多基金會都是政府機關委託辦理家暴業務的好幫手，但是待遇低落、人力不足、工作壓力繁重，請重視公益團體。

▼這起虐童案的4大凶器。（圖／警方提供）

呂秋遠說，「與其毆打黑暗，不如點亮金庫，打人不如捐錢，這才是真正的社會正義。」

台南發生1歲女嬰虐死案，17歲未成年媽媽遭移送少年法庭裁定收容，聯手施暴的堂姐、堂姐夫及李姓男友人凌晨聲押獲准。原本高達500名憤怒民眾聚集在台南地檢署外，揚言給嫌犯好看，「出來就乎死」；不過，檢院警採取調虎離山之計，從密道將3嫌送往台南看守所。警方也對現場民眾掛保證，「我親自看他們車子開出去」，才讓人潮陸續散去。