黃向羣任北農董座、翁振炘任總座　北市府、農委會下週見面談

▲台北農產公司。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

因民進黨在九合一選舉大敗，行政院長賴清德率內閣團隊總辭，儘管老院長蘇貞昌回鍋後大多閣員都留任，但農委會部分由副主委陳吉仲接手。面對棘手的北農議題，北市、中央有意藉此重整，據了解，人事案雙方都已取得共識，董事長部分北市府已選定由前民進黨市議員黃向羣出任，而農委會則推派翁震炘任總經理，未來待臨時董事會投票通過。

外傳北市府17日下午4點將由副市長兼北農董座的彭振聲與黃向羣一同赴農委會，拜會新任主委陳吉仲，雙方將討論24日召開臨時董事會和常董會議程細節，並在當天搞定北農董事長與總經理的人選。但彭振聲則否認此消息，已與農委會聯繫在下週與陳吉仲碰面；鵬強調，不可能在24日就搞定人事案，當天是既定的常董會，會另找時間召開臨時董事會討論人事。

根據任命規則，黃向羣若要接任北農董事長，需先經北市府在董事會上派為董事，接著召開常董會選為常務董事，再由常務董事選出董事長。而翁振炘要接總經理也要先辭掉董事席次，再經推選。

對於將被推派為董事長，黃向羣接受媒體訪問時表示，柯市長沒有給他什麼任務，只有把農民照顧好、價格不要偏差、不要出差錯。至於17日是否會隨彭振聲到農委會？黃表示市府尚未通知。