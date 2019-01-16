《蝦皮金頭腦》答案錯了！國小數學題「選對卻GG」　網笑：蝦皮笨頭腦

▲許多使用者都會玩《蝦皮金頭腦》搶獎品。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

有許多人都習慣透過網購買東西，現在因為有拍賣APP，只要在手機上滑一滑，不僅能逛商城，還能參加促銷活動，讓拍賣APP夯爆。《蝦皮購物》日前推出活動「蝦皮金頭腦」，只要使用者答對題目就能拿到獎品，有網友卻發現，其中一題的答案設定錯誤，答對的人反而拿不到獎品，忍不住怒喊「沒在審題嗎？」

有網友爆料，「蝦皮活動的答案錯了，答對的人反而拿不到獎品」，仔細看看APP畫面，題目為「84和98的最大公因數為？」選項則是「A.6」、「B.14」、「C.8」、「D.7」，但明明正確答案應該是「B.14」，APP卻顯示「D.7」才是解答。

▲蝦皮金頭腦題目的答案出錯。（圖／爆料網友提供）

使用者紛紛到《蝦皮購物 (Shopee)》粉絲專頁抗議「答錯的有蝦幣拿，啊答對的不就白痴」、「14啦還我錢啦」、「蝦皮笨頭腦」、「84和98的最大公因數是14，最大質因數才是7，數學有問題嗎？題目出錯請予以補償」、「我阿罵都說14惹」、「有沒有蝦皮出題人數學不好的八卦」、「以後不是要答對～是要答他們認為的答案」、「答錯的人爽拿蝦幣，答對的人被當傻幣」。

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