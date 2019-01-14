情侶助性網購「乖乖水」　只買1瓶躲過7年運毒罪

▲林男為增加閨房情趣上網購買「乖乖水」，桃園市調處認為涉嫌運輸二級毒品，將他移送苗栗地檢署。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣林姓男子（33歲）為了和女友增加閨房情趣，遂上網買了一瓶俗稱迷姦水的「乖乖水」，這瓶藥水從香港寄出，卻被海關抽驗出含有二級毒品成分3.23公克，被依運輸第二級毒品罪嫌送辦；苗栗檢方認為數量小，沒有販賣，日前予不起訴處分；如果林男買整打，並被認定有販賣意圖，將面臨7年以上重罪，得併科1000萬元以下罰金。

根據《自由時報》報導，林男在網路上發現，這瓶乖乖水有著「聽從誘惑、精神旅行、思想迷亂、讓她乖乖聽話、任你擺佈、事後無記憶！」的效果，於是花了2150元從香港買了一瓶要寄回台灣；不料，這「乖乖水」被海關扣下查辦，驗出二級毒品第167項的伽瑪羥基丁酸（GHB）成分3.23公克。

林男坦承網購了這瓶「乖乖水」，但完全不清楚內容成份為何，一再解釋是自己使用，堅決否認運毒。苗栗地檢署主任檢察官陳宗豪表示，因林男僅買1瓶，與一般大量寄送運輸毒品以牟利情形不同，所以認定犯罪嫌疑不足。

不過檢方也提醒，若買整打恐被認定為有販賣意圖，將會面臨7年以上重罪，得併科1000萬元以下罰金，民眾千萬不要以身試法。