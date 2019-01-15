公認吃了才算過年的經典年菜　去年電視購物狂賣近7萬盅

▲不論婚慶或年節，佛跳牆幾乎已是必吃的經典佳餚。（圖／記者張一中攝）

記者洪菱鞠／台北報導

除夕圍爐吃年夜飯，雞、豬、魚等好料擺滿桌，但許多人公認必吃的經典年菜，就是一盅裡面涵蓋了山珍海味的佛跳牆，有超過一半的人認為一定要吃到這道，沒吃到就不算過年。至於佛跳牆訂單有多狂，光是一家電視購物通路，去年一共賣出近7萬盅，可以說是年菜預購的大熱門。

喜酒辦桌常見的佛跳牆，在年節也成了幾乎必吃的一道佳餚，每逢春節前夕，不少店家的佛跳牆訂單接到手軟，而佛跳牆備受喜愛的原因，在於甕裡的澎湃用料，舉凡海參、干貝、栗子、豬腳、排骨、鳥蛋、魚皮、香菇等，一口就能吃盡山珍海味，而且香氣撲鼻、美味誘人，令人忍不住一碗接著一碗。

佛跳牆到底有多熱賣？東森購物觀察，在各式年菜中，佛跳牆銷售連續3年居冠，旗下電視購物通路統計去年共賣出近7萬盅，今年年菜開賣至今也賣掉了2萬盅，其中「胡媽媽灶腳」推出的極品花膠吉鮑金湯佛跳牆，採用花膠、鮑魚、干貝等食材，搭配老母雞湯底海陸鮮味熬煮，共3200組已經被搶光光。

佛跳牆年年熱賣的情形也出現在奇摩購物中心，曾有消費者反應每年都要買好幾盅回家，每天都要吃一盅，而名氣老店出品的買氣特好，像是億長御坊、正一排骨等格外搶手。至於其他熱銷年菜單品，烏魚子、東坡肉、豬腳也是大家採買重點，緊追在佛跳牆之後。

對於過年一定要吃到、沒吃到不算過年的年菜，friDay購物做了一份年菜喜好大調查，最多人選擇的果然是佛跳牆，受訪者高達67.4%，其次則是象徵吃了能延年益壽的長年菜，佔48.3%。「最想吃到的年菜品牌」以台北濱江佔33.7%最多，老協珍居次。

除了傳統年菜，近來消費者也開始追求過年菜色要有變化，friDay購物另調查「通常不被歸在年菜範圍，但你認為過年吃這個也對味的菜色？」，結果以羊肉爐、薑母鴨及麻辣鍋3種冬天特殊風味鍋物類大幅過半的佔比最多，牛排、豬肋排則是居二位的選項。但問卷最後發現，儘管麻辣鍋及牛排、豬肋排是民眾希望出現在圍爐餐桌上的新菜色，從過年必吃年菜與年菜品牌喜好，再比對站上年菜預購情況來看，在前幾年希望能有創新過年熱潮逐漸消散之後，還是回歸了老派過年之必要。