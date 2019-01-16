肉圓哥家暴　NPA署長室貼辣椒照：正義要發揮在對的地方

▲針對日前轟動社會的蘆洲肉圓哥家暴，NPA署長室15日晚間發文呼籲民眾把憤努化為守護兒少安全的力量。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署長臉書粉絲專頁「NPA署長室」15日晚間針對新北市蘆洲區家暴妻女的肉圓哥發表貼文，署長陳家欽在臉書中感性呼籲民眾理性，並告知民眾恐怖情人特徵，還有遭遇親人、愛人暴力應如何處置。該文寫道：「肉圓不加辣就施暴這件事，後續我們會交由司法及社福單位進行後續處理...只要看過那段家暴影片的人都一樣，全都氣得發抖，怎麼狠心打得下手？」



NPA署長室該文感性呼籲：「其實不只肉圓男，家暴的事件，每天在全台各處發生著，即使我們不斷地努力，卻還是有許多的黑數藏在社會的角落，甚至我們身邊就有人發出求救的訊號。因此我們真的需要大家一起來守護婦幼的安全，將氣憤轉化成力量，這會比外送辣椒來得更重要。」

▲針對日前轟動社會的蘆洲肉圓哥家暴，NPA署長室15日晚間發文呼籲民眾。（圖／記者張君豪翻攝）



該文也介紹有暴力傾向恐怖情人的特徵包含：

1、控制欲強、情緒無常、易怒，甚至有毆打的情況。

2、對你的親友有強烈的敵意，或是對他們說你的壞話。

3、要求不合理的性行為，或是要求拍攝性愛影片、照片。

4、有酗酒，或是吸毒習慣。



警方呼籲民眾發現身邊情人有上述傾向，請勇敢的離開。有需要的話，撥打110或113。NPA署長室粉專也告訴民眾可謹守下列原則報護自己：



1、不接觸：不單獨接觸。如有必要，選擇人多的地方，並找親友陪同前往。

2、不聯繫：斷絕金錢來往，不接受對方示好物品，也不要因為同情心，而持續聯繫，避免讓他有機會要求見面。

3、不激怒：談話時避免激怒對方：如發現對方情緒高漲或有異常神情時，立刻求助，並伺機離開現場。

4、親友保護：告訴自己及對方的親友等目前感情窘境，請求周遭的親友幫忙勸說開導或協助留意，以免發生對方傷人或自殘行為。



文末NPA署長室也呼籲民眾理性：「我們的正義，必須發揮在對的地方」，「希望經過這一次的事件後，所有人都可以一起成為守護婦幼的一員。發現身邊有疑似家暴的情形發生，請立刻通知我們，我們會立刻趕赴現場，與司法、社工單位一起進行後續處理，用最快的速度協助受暴者展開新的人生。」

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