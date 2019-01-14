去年被痛毆莽男今年持開山刀當街砍人　到案時說：我有分寸

▲監視器錄下刀客逞凶過程，臥龍街派出所長侯宏哲說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、趙永博／台北報導

去年的鬥毆衝突，居然衍生一起街頭砍殺事件！台北市大安區四維路14日凌晨發生一起當街持刀砍人事件，被害人楊姓男子當街遭刀手砍殺，其中上腹部遭開山刀刺入當場血流不止，轄區警方到場緊急將他送醫治療，警方追查發現是去年鬥毆案的「被害人」所為。

大安警分局調查發現，受傷楊姓男子去年5月曾與行兇團夥發生肢體衝突，並且打傷對方陣營的劉姓男子，後來調閱監視器加上傷者指控，確定持刀者就是劉嫌，警方確定案件是尋仇衝突。14日下午陸續逮捕3人到案，仍追查另名在逃共犯。

14日凌晨一點多，大安區四維路巷弄內，發生一起貨車遭機車攔下事件，雙方下車後，持開山刀攔車的劉姓男子（27歲、多項前科）帶著3名小弟把楊姓男子架到路旁開始毆打，劉嫌並持開山刀行刑式砍殺楊姓被害人，造成他身上多處刀傷，上腹部也遭利刃刺入，當場血流如注。

▲監視器錄下刀客逞凶過程，臥龍街派出所長侯宏哲說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警分局臥龍派出所警網到場發現行兇團夥早已逃逸，警方封鎖現場調查並緊急將傷者送醫急救，警方詢問傷者發現雙方認識，加上傷者手術後向警方表示，去年5月他曾因口角糾紛率眾打傷劉姓男子，警方研判應是劉男預藏刀械率小弟埋伏要討回面子，才衍生這起街頭持械砍殺事件。

警方帶回行兇的劉姓男子和另兩名涉案共犯，劉嫌供詞和被害人說法吻合，兇嫌強調因為曾被楊姓男子欺負，才會率眾深夜包圍對方找回面子，至於動刀傷人，劉男強調純粹是：「要給對方一個教訓，下手有分寸」警方訊後依傷害罪嫌將到案3人移送法辦。

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