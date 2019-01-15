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口譯哥駐美蔡英文看報紙才知？　府：總統課責對象是外交部長

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▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日中午邀請雜誌記者入府交換意見，談到「口譯哥」趙怡翔爭議、潘文忠回鍋教育部長，她說都是看報紙才知道的。對此，總統府發言人黃重諺15日強調，總統尊重外交部長的人事權，對於總統來說，其實他要課責的對象是外交部長，重點是外交部長會拿出外交的成績。

蔡英文在跟記者餐敘時，被問到前行政院長賴清德在卸任時，拋出憲改的議題；她說，目前總統跟行政院長的職權，的確有一些不清楚的地方，但這得看總統跟行政院長是否發展出一個互動模式，不過她有信心，府院溝通不會有問題。

至於未來跟蘇貞昌之間的合作，在「迴廊談話」時如果出現意見不一致狀況怎麼辦？蔡英文強調，她會很小心，要講什麼內容，都會先跟蘇院長討論一下。

在內閣人事方面，原本傳言科技部長陳良基轉任教育部長，不過最後結果是潘文忠回鍋任教長。對此，蔡英文坦言，陳良基的人事消息是看報導才知道，最後是潘文忠出線，也是13日下午公布人事時才知道。

另外，趙怡翔外派駐美代表處政治組長一事，蔡英文表示，這個安排她也是看報紙才知道他是政治組組長，但總統只能追著部長要成績，要用什麼人、用在什麼位置上，這是部長的權力，「我有看到一些輿論，但這是部長自己要面對的」。

對此，黃重諺15日表示，總統其實在現場的完整談話態度很清楚，就是總統尊重外交部長的人事權，對於總統來說，其實她要課責的對象是外交部長，重點是外交部長會拿出外交的成績，所以在這些人事的運用上，當然是尊重外交部長。

至於外交部近年成績，黃重諺指出，這兩年不管是在歐盟、美國或是其他理念相近的國家對台灣的關係更加緊密，這些成績在國際媒體報導上都可以看得到。而且政府是一個分層負責的單位，必須向總統負責的對象是部長，部長相關的人事權，總統也完全尊重。

另外，在教育部長潘文忠回鍋的事情，總統也是事先不知情。黃重諺則表示，總統是完全尊重蘇院長在內閣人事的安排，也認為說，蘇院長因為非常有經驗，過去的治理成績也非常好，他一定可以做最好的安排，在這個部分，她完全尊重院長，「而蘇院長昨天在受訪的時候，也做了一樣的表示。」

▼吳釗燮、口譯哥。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲吳釗燮、口譯哥▼ 。（合成圖／ETtoday攝影中心）

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關鍵字：黃重諺,總統,總統府,民進黨

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