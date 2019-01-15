習近平提不放棄武力犯台　蔡英文視導花防部提「三個堅定」

▲總統蔡英文視導花防部。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日赴花蓮視導陸軍花東防衛指揮部戰車營，並且提出「三個堅定」，分別是堅定守護政府守護中華民國台灣主權跟安全，堅定維護民主自由的生活方式，與堅定的「壯大台灣」，要在變局中求變，應變與進步。

蔡英文在致詞時表示，今天到部隊，就是要在春節前夕慰勞大家，國軍是國家的守護者，24小時全年無休，保家衛國，「對於這份辛勞，台灣社會要向各位致上最高的敬意。」



蔡英文指出，這段時間以來，在兩岸關係上，確實有一些波動，尤其是對岸領導人習近平在談話中，再次聲明了不放棄武力犯台的企圖，確實對整個區域的和平穩定，造成了一定的衝擊。



不過，蔡英文強調，台灣一樣會保持韌性以及穩健，政府堅定守護中華民國台灣的主權及安全，堅定維護我們民主自由的生活方式，並且堅定的往「壯大台灣」的方向前進，「以這三個堅定，我們要在變局中求穩、應變以及進步。」



對於三個堅定，蔡英文指出，背後有一個關鍵，就是全心守護國家安全的每一位國軍弟兄姊妹，「所以， 我希望能夠透過今天的視導和慰勞行程， 讓國人看到我們國軍的兩個面向。」



首先，蔡英文提出「精實」，在餐會前，到空軍防空飛彈指揮部的部隊，視察了天弓飛彈的戰備情況。因應安全情勢的日新月異，國軍的部署也會更靈活，「我們在東部部署天弓飛彈，就是因應敵情動態，增加我們對東部空防的重視。」



同時，蔡英文也看到國軍非常精實的戰訓整備，各位不分晝夜、堅守崗位，隨時負擔國防戰備和災害防救的任務，「只要各位在軍中的每一天，都秉持以實建軍的原則，務實演練、確實修正，不做虛功，這就是我們精實戰力的來源。」



其次，蔡英文認為是「實力」，國防實力是國家安全的關鍵，為了支持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，將持續提升國軍的戰力，「不只每一年都提升軍事預算，更要持續在國防自主及對外軍購上，提升部隊捍衛主權的戰力。」



最後蔡英文強調，戰力的關鍵永遠是「人」，武器再精良，還是要靠優秀的國軍人力素質，作為最核心的動力，「因此，部隊的訓練方式要更精進，用更科學、跟得上時代的方式來訓練。」