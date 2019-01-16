非洲豬瘟是生化攻擊？　馬曉光轟：台獨別借題發揮向大陸「甩鍋」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國台辦16日開記者會有媒體提問稱，台灣政客不斷炒作非洲豬瘟疫情議題，蔡英文多次在參加活動中都提到，大陸故意讓非洲豬瘟疫情向台灣輸入，更有「台獨」人士稱非洲豬瘟疫情是大陸對台灣發起的「生化攻擊」。馬曉光砲轟，「在防控疫情方面，民進黨當局應該做好自己份內的事情，而不是借題發揮，向大陸『甩鍋』，做政治文章。」

馬曉光解釋，「大陸農業主管部門有關負責人，也已就非洲豬瘟疫情的防控工作情況再次向社會作了說明。大家可以到農業部網站上查詢」，「大陸方面始終按照『及時、公開、透明』的原則進行疫情發布，及時向世界動物衛生組織等國際區域組織進行通報。中國政府防控疫情的措施和成效，是得到聯合國糧農組織等國際專業組織及國際社會充分肯定的。」

▼防堵非洲豬瘟，彰化縣政府針對廚餘養豬戶祭出重罰3百萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「台灣作為世界動物衛生組織的成員，可以通過既有渠道獲得相關信息，不存在任何障礙和限制。」馬曉光進一步指出，「福建省嚴格落實疫情的報告、檢測排查、檢疫監督、限制疫區生豬及其產品調運、生豬屠宰監管等各項防控措施，果斷處置疫情，嚴防疫情擴散；同時還組織了全面的排查，對沒有發生疫區的地區加大了檢測的力度。」

馬曉光說，除了莆田市城廂區、三明市尤溪縣、南平市延平區以外，其他區域都並未發現非洲豬瘟疫情。他最後反批，「在防控疫情方面，民進黨當局應該做好自己份內的事情，而不是借題發揮，向大陸『甩鍋』，作政治文章。」

▲非洲豬瘟示意圖。（圖／CFP）