民進黨形象出問題　李正皓建議換掉3人「馬上就變好」

▲王世堅、陳水扁、趙怡翔。（圖／合成照）

政治中心／綜合報導

前立委羅文嘉回歸民進黨，接下秘書長一職，日前稱接受媒體訪問時稱綠營「品牌形象出了問題」。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓表示，只要換掉前總統陳水扁、口譯哥趙怡翔與市議員王世堅三個「品牌代言人」，馬上形象就會變好。

李正皓說，羅文嘉講話中肯，民進黨的品牌形象確實出了問題，但是要改變形象，就要換掉陳水扁、趙怡翔與王世堅。

李正皓指出，陳水扁是中華民國民主史上官員貪污的極致，但至今仍在民進黨內享有極高的政治影響力，還在2013年恢復黨籍，其子陳致中還在去年被提名、當選高雄市議員，「有陳水扁在的一天，民進黨就永遠與清廉扯不上邊，這樣的形象代言人能不換嗎？」

至於趙怡翔，李正皓分析，他是民進黨繼吳音寧後，最被年輕人討厭的代言人，有他在的一天，民進黨就永遠讓年輕人有相對剝奪感。

最後，李正皓談到王世堅，「撤換這位代言人的理由還用說？」一路以來從馬英九、柯文哲到韓國瑜，王世堅的「伏龍命格」幫助了多少民進黨的敵人成就大位？一路上又有多少民進黨的政治菁英因爲王世堅的「伏龍命格」遭受波及？最新的苦主就是陳其邁，「有王世堅在的一天，民進黨的敵人只會越來越多、越來越強，這樣的形象代言人能不換嗎？」