美列今年30大突發事件　「南海衝突」為一級關注事項

▲美國外交協會在2019年度《預防優先事項調查報告》中，評定了各國潛在衝突發生的可能性。（圖／翻攝自美國外交協會）

國際中心／綜合報導

美國外交協會15日公開2019年度《預防優先事項調查報告》(Preventive Priorities Survey)，一一列出30件國際間可能將面對的突發事件。其中，中國與其它主權聲索國在「南海」引爆軍事衝突的可能性，就被專家們評估為「中度」等級，萬一發生，將會對美國的利益帶來重大危機，甚至因此被列為美國最擔憂的9件「一級關注事項」之一。

根據《美國之音》報導，專家們分析，南海一直以來是一片備受爭議的海域，一旦中國與其它東南亞國家因為「主權問題」爆發武裝衝突， 美國和菲律賓之間的《防務條約》可能會讓美國陷入潛在的一場中菲衝突之中，再加上南海所發生的任何衝突，都將會對整個地區安全構成威脅，這對於每年在此進行 「數兆美元」貿易往來的美國而言，恐會帶來嚴重、深沉又長遠的後果。

▲中國與東南亞各國間在南海的主權爭議，將對美國利益方面帶來重大影響。（圖／CFP）

據了解，外交協會於2018年11月展開《預防優先事項調查》，向超過6000名專家尋求意見，最終獲得多達500名專家的回復，並依據這些意見製作出新一年度前在突發事件的名單。這份報告的主要撰寫人斯特爾斯（Paul B. Stares）表示，透過年度調查，能夠讓決策者們留意到全球最主要的危機，無論這些事項發生的可能性是高度或者是中等，都會或多或少的影響到美國利益。

在這9大「一級關注事項」中，對美國帶來最大風險的是「對基礎設施與網路的攻擊」；再來依序是「無核化談判破局，朝鮮半島緊張局勢再度升級」、「伊朗與美國或盟國之間發生武裝對抗」、「中國與其他東南亞國家因南海發生武裝衝突」、「美國本土或國外的恐怖份子針對美國或其他盟國發動大規模恐怖攻擊」、「敘利亞政府持續使用暴力控制民眾」、「委內瑞拉的經濟危機和政治不穩定，導致內亂與難民危機」、「葉門的人道主義危機更加惡化」以及「塔利班叛亂和政府崩潰，導致阿富汗的暴力事件增加、不穩定加劇」

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