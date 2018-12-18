美智庫發表明年9大衝突！台灣危機首列調查　南海比貿易戰更緊急

▲圖為美國提康德羅加級巡洋艦安提坦號在南海巡航。（圖／資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國智庫外交關係委員會（CPA）17日發布明年的《預防優先事項報告》，美國最憂心的9大衝突包含網路攻擊、美伊可能的衝突，以及美中雙方的爭端等。此外，報告首次將美中間針對台灣的危機列入調查範圍，這屬於第二等級的隱憂。

《美國之音》報導，《預防優先事項報告》已連續發表11年，外交政策專家會評估明年哪些地區是否會發生衝突、已存在的紛爭是否會進一步擴大，並針對30起事件來排名。這次報告則點出了美國未來1年內要面對的9大衝突。

9大可能的衝突中，最危險的便是網路攻擊，這恐怕威脅美國相當重要的基礎設施與網路；其次分別是無核化談判破局，朝鮮半島再度陷入緊張情勢；伊朗與美國或盟友爆發武裝對抗；針對南海爭議，中國與其他東南亞國家發生軍事攻擊；美國本地或國外的恐怖份子對美國或其他盟國策動襲擊。

報告也指出南美洲國家委內瑞拉的緊張局勢、敘利亞政府持續使用暴力、葉門惡化的人道主義危機等。值得注意的是，外界雖高度關注美中貿易戰的走向，報告中關於美中關係最緊急的狀況卻是南海的武力角逐；而美中兩國間，關於台灣的危機則首次被列入調查範圍。

主要撰寫報告的斯特爾斯（Paul B. Stares）說明，年度調查能夠幫助決策者注意最重大的危機，這些事項發生的可能性有些很大，有些則是中等，但都能影響美國利益。

目前，委內瑞拉爆發經濟危機，引發政治上的動盪不安。2019年的《預防性優先事項報告》也首次針對中美洲、南美洲的3種狀況進行評估，發現委內瑞拉的狀況最令人擔憂，此外，移民所帶來的危機可能更加惡化。