　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

動起來！搭機捷視察豬瘟防疫　徐國勇：增補90名航空警察

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲



記者賴于榛／台北報導

非洲豬瘟疫情尚未降溫，行政院長蘇貞昌14日上任第一場視察就直奔桃園機場視察防疫措施，除了怒「電」防疫邊檢官員對防疫措施不夠熟悉，離開機場在車上就立馬要求農委會主委陳吉仲檢討狀況，也通知相關部會全力配合。對此，內政部長徐國勇16日一早搭乘機捷到桃園機場視察豬瘟防疫，除了要儘快讓X光機到位，也決定增補90名航空警察員額。

蘇貞昌上任首日就對非洲豬瘟防疫動了氣，行政院發言人Kolas Yotaka晚間當時轉述，蘇院長是問農委會主委陳吉仲現在面臨的問題該怎麼解決，陳吉仲則解釋，農委會防疫能量不足，需要內政部警政署、移民署協助檢疫人力，以及財政部關務署的持續配合，蘇院長聽後，即刻就在車上撥電話給徐國勇與蘇建榮，也獲得全力配合的答案，等於是自己一個人在短短車子移動過程就開了跨部會會議。

為此，徐國勇16日一早8時展開「雙效視察」，搭乘桃園機場捷運前往桃園機場視察非洲豬瘟防疫，同時也檢視移民署規劃的「333春節疏運方案」，要求相關單位在春節期間也要讓防疫工作達到滴水不露。

▲▼徐國勇搭乘機捷視察非洲豬瘟與春節疏運。（圖／內政部提供）

▲徐國勇搭乘機捷視察非洲豬瘟與春節疏運。（圖／內政部提供）

徐國勇說，為了全面防堵豬瘟，內政部已經決議要採購X光機，全面檢查入境旅客的手提行李；不過因為政府採購設備必須符合採購法，雖有一定行政流程，但內政部將全力縮短採購時程，讓設備盡速到位。

內政部也要求警政署與航空警察局，增補90名航空警察員額，透過X光機與人力增加，加強防疫效能，全面防止非洲豬瘟食品進入台灣。

此外，今年農曆春節連假長達9天，移民署預估將會有大批旅客出國遊玩，春節期間桃園機場單日旅客量可能突破15萬人，移民署將推出「333春節疏運方案」，加速旅客入出境，徐國勇今天到桃園機場也將檢視春節疏運方案。

ET快訊
貴婦奈奈爆根本沒結婚　黃博健被黑道綁架她哭求放人
18歲狠母「菸蒂狂燙」虐死1歲女嬰！發文嗆：難怪妳小孩長得像
「全身沒一處好的」女嬰祖母：讓全台南轟幹妳　警要民關直播

關鍵字：非洲豬瘟,蘇貞昌,徐國勇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

第一怒！蘇貞昌機場視察先電防疫員　陳吉仲上車立馬被檢討

動起來！搭機捷視察豬瘟防疫　徐國勇：增補90名航空警察

新書肯定太陽花學運　王金平：佔領議場非預謀而是意外

蘇貞昌上任簽第一份公文！核定「太空科技發展計畫」：預計投入251億

弟弟輕生解脫…爸爸每晚坐家門「吐12字」他心酸：自私　網全哭了

管中閔彈劾案／公懲會18個月內判決！處分「瞄準現職」分9級　最重免職

推特力挺口譯哥　葛來儀直嗆台灣媒體「扮演可恥角色」

遭批藍皮綠骨　王金平新書喊冤：我是100%「藍皮台骨」

蘇貞昌從對手變長官　一張圖看侯友宜的心情寫照

11煞當街砍人…高雄街頭3周內「1死4傷」 　韓國瑜撂重話了！

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

動起來！搭機捷視察豬瘟防疫　徐國勇：增補90名航空警察

新書肯定太陽花學運　王金平：佔領議場非預謀而是意外

蘇貞昌上任簽第一份公文！核定「太空科技發展計畫」：預計投入251億

弟弟輕生解脫…爸爸每晚坐家門「吐12字」他心酸：自私　網全哭了

管中閔彈劾案／公懲會18個月內判決！處分「瞄準現職」分9級　最重免職

推特力挺口譯哥　葛來儀直嗆台灣媒體「扮演可恥角色」

遭批藍皮綠骨　王金平新書喊冤：我是100%「藍皮台骨」

蘇貞昌從對手變長官　一張圖看侯友宜的心情寫照

11煞當街砍人…高雄街頭3周內「1死4傷」 　韓國瑜撂重話了！

吳敦義邀請擔任副主席　周錫瑋：從未求官過

宋慧喬、朴寶劍笑容甜出汁　《男朋友》現代總裁宮鬥劇

台積電法說前領跌　台股開盤下跌24點失守9800

網路投保去年吸金逾28億　利變年金險超夯爆增25倍

味全龍解散原因曝光！3連霸不到2個月「不打了」　頂新被罵20年

Google日本遭爆逃漏稅　補繳稅金上看10億日圓

「血便拉一個月」罹患腸癌！患者驚：都沒不良習慣

17歲媽「小孩中邪不好帶」！百人圍警局　館長：絕對可教化去你O的司改

台中超夢幻落羽松樹林！坐落整片山頭的漸層美景

《捍衛任務》第3集來了！　「最暴力的一集」動態海報帥炸

「一對一私聊」尺度無極限！　辣模直播主把這變18禁天堂

2貨車埔里山路上演玩命關頭　沿路逆向超車險撞對向來車

政治熱門新聞

街頭酒後衝突連發　韓國瑜撂重話

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭..

推特力挺口譯哥　葛來儀直嗆台媒..

志工遭「狠甩巴掌」 陳思宇激動..

管中閔彈劾案　最重免去校長職務

王金平新書：我是100%「藍皮..

蘇貞昌變長官　一圖看侯友宜心情..

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

蘇貞昌簽「太空科技發展計畫」

王金平出新書　肯定太陽花學運！

首次備詢火藥味濃　綠議員逼侯友..

蔡英文晚上在幹嗎？吃泡麵、追劇

實勘泉水遺址　潘恆旭：珍惜資源

即／管中閔「國內兼職」被監察院..

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌簽「太空科技發展計畫」

行政院長蘇貞昌上任第二天，除了拜會立法院各黨團之外，他在臉書上也表示，「守護台灣人民，能接地氣，也要能上太空。」他說，這是上任後簽署的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計畫」，為期10年，預計投入251億元。網友們超驚訝，甚至留言：「光速閣揆，你也太衝了吧！才上任2天衝到太空去了！」

比愛滋病還毒！揭「非洲豬瘟」身世之謎

撲殺91.6萬頭豬　陸：豬瘟未蔓延

蘇貞昌變長官　一圖看侯友宜心情寫照

華聞快遞／2018新疆53.7萬人脫貧

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

味全龍重返中職　鎖定王建民

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍未給

台南18歲母打死嬰！曾憂「擔心保母虐待」

虐死1歲女嬰　18歲狠母曾發文怒嗆

父子一起崩壞　柴柴睡姿和爸同步

快嫁吧！3大星座超適合當老公

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面