動起來！搭機捷視察豬瘟防疫　徐國勇：增補90名航空警察





記者賴于榛／台北報導

非洲豬瘟疫情尚未降溫，行政院長蘇貞昌14日上任第一場視察就直奔桃園機場視察防疫措施，除了怒「電」防疫邊檢官員對防疫措施不夠熟悉，離開機場在車上就立馬要求農委會主委陳吉仲檢討狀況，也通知相關部會全力配合。對此，內政部長徐國勇16日一早搭乘機捷到桃園機場視察豬瘟防疫，除了要儘快讓X光機到位，也決定增補90名航空警察員額。

蘇貞昌上任首日就對非洲豬瘟防疫動了氣，行政院發言人Kolas Yotaka晚間當時轉述，蘇院長是問農委會主委陳吉仲現在面臨的問題該怎麼解決，陳吉仲則解釋，農委會防疫能量不足，需要內政部警政署、移民署協助檢疫人力，以及財政部關務署的持續配合，蘇院長聽後，即刻就在車上撥電話給徐國勇與蘇建榮，也獲得全力配合的答案，等於是自己一個人在短短車子移動過程就開了跨部會會議。

為此，徐國勇16日一早8時展開「雙效視察」，搭乘桃園機場捷運前往桃園機場視察非洲豬瘟防疫，同時也檢視移民署規劃的「333春節疏運方案」，要求相關單位在春節期間也要讓防疫工作達到滴水不露。

▲徐國勇搭乘機捷視察非洲豬瘟與春節疏運。（圖／內政部提供）



徐國勇說，為了全面防堵豬瘟，內政部已經決議要採購X光機，全面檢查入境旅客的手提行李；不過因為政府採購設備必須符合採購法，雖有一定行政流程，但內政部將全力縮短採購時程，讓設備盡速到位。

內政部也要求警政署與航空警察局，增補90名航空警察員額，透過X光機與人力增加，加強防疫效能，全面防止非洲豬瘟食品進入台灣。

此外，今年農曆春節連假長達9天，移民署預估將會有大批旅客出國遊玩，春節期間桃園機場單日旅客量可能突破15萬人，移民署將推出「333春節疏運方案」，加速旅客入出境，徐國勇今天到桃園機場也將檢視春節疏運方案。