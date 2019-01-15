汰車補助申請太繁雜 　呂維胤：不環保又擾民

▲台南市議員呂維胤指補助方案申請表種類達6種之多，要求再精減便民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年台南市政府補助「淘汰二行程機車及新購六期燃油機車、電動二輪車」等方案，市議員呂維胤指出，各類補助申請表格過於繁雜，讓民眾在申請時困擾不已，要求應該簡化申請表單，讓申請更親民！

市議員呂維胤指出，補助「淘汰二行程機車及新購六期燃油機車、電動二輪車」等方案，共分為淘汰二行程機車、淘汰二行程機車換購六期燃油機車、淘汰二行程機車換購電動機車、淘汰二行程機車換購電動／輔助自行車、新購電動機車、新購電動／輔助自行車等6大項，上述補助方案申請表種類達6種之多，有單項、多項及綜合申請表，無法清楚填寫何種申請表格，其中關於提供資料的切結，在申請表中就有切結聲明欄位，卻在附件中又要分別填寫切結書和保證書來確認資料提供無誤，一再要求民眾切結提供資料屬實，切結達3次以上，民眾填寫多次切結表格，指有擾民之嫌，該該讓市府美意大打折扣。

呂維胤議員建議，應將申請表單簡化，方便民眾於申請補助時勾選何種項目即可，減少民眾對政府的抱怨，如此一來可使民眾於申請期間一覽無遺，不必再為複雜及重複的申請表困擾。再者政府一直推動節能減碳政策，環保局更是推動綠能政策的代表，怎在申請表單裡帶頭浪費紙張？期待環保局能在此次小改革中，減少紙張浪費並保護地球資源，達到民眾、政府及地球環境三贏的局面。環保局官員表示，民眾反映申請表格太多，該局會以檢討，朝簡政便民方向調整。

