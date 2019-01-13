捐出每天第一位客人的消費　台中「潤餅阿媽」陳蓉樺善念種「福緣」

▲台中「潤餅阿媽」陳蓉樺(左)碰到生命中的貴人盧春安老師(右)，讓陳蓉樺能翻轉人生。

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予



慈濟證嚴法師於2019年1月13日，在台中舉行台中地區首日歲末祝福，共有近7千位台中地區會眾，在台中靜思堂接受證嚴法師祝福。早上由社區環保志工及慈濟師兄姊參與的場次，有多對年齡落差超過70年的「祖孫檔」一起參加法海演繹，祖孫間齊一的動作、嬤孫間的親情互動，同行菩薩道勤精進的「祖孫法親情、為善續傳承」，成為此次台中第一場證嚴法師歲末祝福溫馨的亮點。



在台中地區第一場歲末祝福活動中，來自南屯區環保志工、素有「潤餅阿媽」之稱的陳蓉樺故事，讓人看到懂得付出的人才是最有福，不貪不求心知足，進而能翻轉人生的故事！

▲▼2019年1月13日，慈濟台中分會舉行歲末祝福，包括醫護、教師、捐髓者、環保志工、人文推廣及十方會眾共近7千人與會。

陳蓉樺早年因家計生活問題，在台中市大鵬國小附近市場擺攤養家，當時在大鵬國小任教的盧春安老師，已加入慈濟「教聯會」成為慈濟委員，經過通報，指在學校旁邊有位婦人需要關懷，盧春安老師當時為顧及陳蓉樺的感受，即以顧客身份常去光顧陳蓉樺的麵攤，藉買麵而漸漸熟悉後，經盧春安老師發現確認陳蓉樺一家需要關懷，加上當時陳蓉樺先生已往生，養育孩子的重擔就壓在陳蓉樺身上，從此陳蓉樺即成為盧春安老師的關懷與照顧對象。

成為單親媽媽的陳蓉樺，一邊為生計、一邊為教養孩子，因孩子處於叛逆期，親子關係出現緊張氣氛，常向盧春安老師抱怨生活過得苦，對人生產生厭倦，盧春安老師為了讓陳蓉樺改變，特別帶她去做訪視慰問，在看到一個訪視個案時，這個被關懷家庭竟然有三位肌肉萎縮症孩子要照顧，而受關懷案主依舊不向命運低頭的示現後，讓陳蓉樺「見苦知福」，從而啟發她植福造福的善念。

儘管陳蓉樺日子過得清苦，但她認為，她想當救助別人的人，而不是被救助的人，因此主動推遲接受慈濟的照顧，發願自己從每天第一位客人在麵店的消費捐出的善念，從此「開門見善」，開啟陳蓉樺的善門。

陳蓉樺有了善因緣，在她往後的人生中，竟然不斷的出現「善福緣」，在善緣人士的指導與教導下，陳蓉樺開始從擺麵攤轉為賣潤餅，因為口味佳，漸漸賣出特色，從此大大改善生活並讓她更有能力付出。

台中「潤餅阿媽」陳蓉樺，早年因為將接受幫助的機會讓給比她更窮困的人，在捉襟見肘的有限收入中，依舊不忘從布施50元開始啟發她的善心與悲心，進而讓她有「善緣」接觸到助她的「福緣」而改變她的人生，台中「潤餅阿媽」陳蓉樺能翻轉人生，顯現出的是「因布施無所求而改變、因善念植心田而善示現」！

