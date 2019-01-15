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便祕不用怕　大林慈濟教你中藥入茶飲輕鬆治便祕

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▲▼ 將中藥製成茶飲可有效治療便秘。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼ 將中藥製成茶飲可有效治療便秘。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

老年人常見的便秘問題，可能引發肥胖、體臭、腹脹、厭食、癌症、神經衰弱、心血管等疾病，大林慈濟醫院中醫部喬韻文醫師表示，便秘的後遺症很多，嚴重時甚至可能造成猝死，需要及時治療以避免遺憾，中醫將「便秘」簡單的分為三型，熱秘型、氣秘型、虛秘型等，每種類型都有相對應的茶飲可以嘗試。

▲▼ 將中藥製成茶飲可有效治療便秘。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

喬韻文說，如果糞便滯留在腸內過久、排便時間間隔過長、糞質乾結排出艱難，或是，排便時間沒有延長，但排起便來不順暢且覺得困難；一星期內排便次數少於三次，且持續達六週以上，都算是便秘。

▲▼ 將中藥製成茶飲可有效治療便秘。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

喬韻文表示，熱秘型的民眾，通常愛吃燒烤炸辣等重口味的食物，水分攝取不足。臨床症狀包括大便乾硬、痔瘡、便血、肛裂、腹部脹滿、按壓作痛、口乾口臭、容易嘴破、長痘痘、心煩易怒、身熱面赤、小便短赤等。建議可飲用「纖暢決明茶」，以決明子、菊花、山楂等材料，將藥材洗淨，包入過濾袋以便重複回沖，置入保溫杯中，沖入沸水悶泡20分鐘後即可代茶服用。

平時容易情緒緊張焦躁或憂鬱的民眾，或工作忙碌久坐少動而便秘的人，多半屬於氣秘型，臨床症狀出現大便秘結、肛門急迫重墜感、即使有便意也不易解出、常打嗝、脹氣或放屁、腹脹不欲食。喬醫師建議飲用「玫瑰順氣飲」來做調理。準備粉紅玫瑰、決明子、陳皮等藥材，同樣置入保溫杯中沖泡即可。

喬韻文說，如果平時過度疲勞，活動量小或長期臥病的人，腸胃蠕動較差所引發的便秘，屬於虛秘型。常見於年老體弱、產後虛損的婦女，因腹肌無力所致。臨床症狀是大便乾結或細軟，雖有便意，臨廁乏力難排出，解便後疲憊乏力短氣，常伴隨面色蒼白或萎黃，頭暈目眩等症狀。

針對虛秘型的便秘，喬醫師建議可飲用「人參首烏茶」，材料有黨參、何首烏、紅棗，將藥材沖入沸水悶泡20分鐘後即可代茶服用。喬韻文醫師表示，使用中藥材調理身體，最好到醫院經由中醫師診脈或詢問醫師，能達到更好的養生保健效果。

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關鍵字：大林慈濟,中藥入茶飲,治便祕

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