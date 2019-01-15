　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

哀怨妻10年無性生活訴請離婚　夫嗆「尼姑怎麼辦？」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲妻子怨丈夫10年無性生活，法官判准離婚。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

新北市余姓男子與曾姓妻子結婚20餘年，生有一名兒子，但妻子2016年訴請離婚，主張丈夫10餘年來拒絕行房，她多次哭訴抱怨，丈夫卻冷冷回嗆：「你幹嘛哭？那些尼姑怎麼辦？」一審判准離婚，案經上訴，高院法官認為夫妻性生活不協調，婚姻難以維繫，也判准離婚，令酌定雙方夫妻剩餘財產分配。

判決指出，余男、曾女1995年7月間結婚，2人於1999年起，開始人工受孕，最後順利生下一子。但曾女主張，丈夫10多年來拒絕與她行房，若她哭訴埋怨，丈夫就會均冷言冷語：「你幹嘛哭？那些尼姑怎麼辦？」再加上兒子罹患多發性軟骨瘤，進行多次侵入性醫療手術，每次手術費動輒20萬元，術後照顧數萬元，全都是曾女自己支付。此外，丈夫長年疑神疑鬼，監視自己舉動，甚至限制她離開房間，她因此等精神暴力行為，飽受憂鬱症之苦。雙方也於2014年起就分居，夫妻間已經難以維繫婚姻，訴請離婚。

至於丈夫則辯稱，2人工作時間錯開，相處時間較少，且兒子患有多發性軟骨瘤，照護人力及醫療費用所費不貲，若再生下同樣疾病之小孩，將無力照顧，他因而少與妻子發生性行為。至於妻子指控他不付手術費用，丈夫表示，他薪水雖然沒有妻子多，但家庭生活費用、小孩扶養費、房屋貸款，他都有分擔，因此請求法院駁回離婚。

一審判准離婚，案經上訴二審，丈夫也提出重定夫妻剩餘財產的反訴，而二審高院認為，2人雖有夫妻之名，已無夫妻之實，且2014年分居至今，形同陌路，余男也認為婚姻因為性生活不和諧，無法維繫，因此判准離婚。

另外本訴間附帶請求酌定未成年子女監護權部分，高院經詢問兒子的意見後，認為監護權應歸給母親，但丈夫需每個月支付1萬5000元扶養費給與妻子，直到孩子成年。至於丈夫提出的反訴，高院經過計算後，認為丈夫總財產約105萬餘元，妻子因有不動產，總財產約913萬餘元，經過重新分配後，判決妻子須給付丈夫518萬元。可上訴。
 

ET快訊
即／南投槍擊案！兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中
即／海大學生搭「臺馬之星」落海失蹤　海空急搜救
妻怨10年無性生活訴請離婚...夫嗆「那尼姑怎麼辦？」
補習班打來！國小妹「誠實答2字」爆擊　工讀生尷尬秒掛斷

關鍵字：法律,人權,無性生活,離婚,尼姑,哀怨,分別財產制,二審,高等法院,女職員,硫酸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

結婚六年無性又分房睡　妻子不孕還酗酒　丈夫心碎編這個理由求離婚

「我不想自欺欺人」壯男結婚3年每天去健身沒行房　妻：根本無性生活

空姐痛認遭「家暴+性虐」！綠帽夫怒炸再曝對話：都被打了為何不離婚？

南投傳槍擊案！　兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中

快訊／「臺馬之星」驚傳落海意外！海大男學生失蹤4hr　空軍搜救中

補習班教師體罰女童自打巴掌　教育局：4年內不得受雇補習班

快訊／蘆洲2騎士相撞「1命危1頭部血腫」　現場留大片血跡

宜蘭男嬰「發燒吐白沫」　警車5分鐘飆到醫院

哀怨妻10年無性生活訴請離婚　夫嗆「尼姑怎麼辦？」

春節桃機運量將創新高　移民署「333方案」因應

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

濃郁中藥高湯涮燙半熟肉片　超霸氣牛肉拉麵用料不手軟

南投傳槍擊案！　兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中

快訊／「臺馬之星」驚傳落海意外！海大男學生失蹤4hr　空軍搜救中

補習班教師體罰女童自打巴掌　教育局：4年內不得受雇補習班

快訊／蘆洲2騎士相撞「1命危1頭部血腫」　現場留大片血跡

宜蘭男嬰「發燒吐白沫」　警車5分鐘飆到醫院

哀怨妻10年無性生活訴請離婚　夫嗆「尼姑怎麼辦？」

春節桃機運量將創新高　移民署「333方案」因應

與老婆視訊吵架怒燒2千萬豪宅 　醫師辯：烤肉不小心

陳思宇宣傳被搶爆米花　阿嬤怒嗆：她就是取消1500元那個

新北托嬰中心涉虐童　「幼教界隋棠」3萬交保

中信盃黑豹旗／劉愷廷、高育佐領個人獎　木聯有目標

志工遭「狠甩巴掌」 陳思宇激動哭：我可以落選 不允許暴力行為

客語天后官靈芝唱台語！只因「十元阿嬤」...砸300萬發片

獨／《姊的時代》女星跳槽新東家　歌聲神似孫燕姿

妳卸妝對了嗎？　別讓色素殘留在臉上！

南投傳槍擊案！　兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中

銀座必訪高級吐司專賣店　復古款、全鍍銀時尚版烤箱自己選

快訊／「臺馬之星」驚傳落海意外！海大男學生失蹤4hr　空軍搜救中

什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有公斷

黑洞為何巨大？發現前未見吞星現象 輻射強度高50倍！

社會熱門新聞

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾..

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

重大警職調動　3都警局長都換人

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍..

即／肉圓惡爸5鞠躬道歉！　這是..

國二女遭性侵哭3天　父：跟法官..

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒..

5歲童鬧脾氣　父抓狂鎖門開車

肉圓惡爸「爸爸對不起你」　伯父..

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社..

肉圓惡爸月給老婆7萬出國　傳妻..

幫女喬贍養費 　他遭4男電擊擄..

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者..

更多熱門

相關新聞

土豪哥延押庭　願提出300萬換交保

「土豪哥」朱家龍犯下「W HOTEL」郭姓小模命案，一二審均將他判處有期徒刑10年，案經撤銷發回，目前由高等法院進行更審。高院15日針對延押開庭，土豪哥說自己因為體型的關係，走到哪都是「耀眼的目標」，不會藏匿。也說自己願意提出300萬元擔保金，保證不會逃亡，配合審判。

肉圓家暴案　檢方：公權力堵家暴

前夫家暴友勸和　單親媽：付錢=負責任？

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產只想逃出國

幸福人壽控鄧文聰疏失　獲償120萬

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面