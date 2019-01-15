哀怨妻10年無性生活訴請離婚　夫嗆「尼姑怎麼辦？」

▲妻子怨丈夫10年無性生活，法官判准離婚。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

新北市余姓男子與曾姓妻子結婚20餘年，生有一名兒子，但妻子2016年訴請離婚，主張丈夫10餘年來拒絕行房，她多次哭訴抱怨，丈夫卻冷冷回嗆：「你幹嘛哭？那些尼姑怎麼辦？」一審判准離婚，案經上訴，高院法官認為夫妻性生活不協調，婚姻難以維繫，也判准離婚，令酌定雙方夫妻剩餘財產分配。

判決指出，余男、曾女1995年7月間結婚，2人於1999年起，開始人工受孕，最後順利生下一子。但曾女主張，丈夫10多年來拒絕與她行房，若她哭訴埋怨，丈夫就會均冷言冷語：「你幹嘛哭？那些尼姑怎麼辦？」再加上兒子罹患多發性軟骨瘤，進行多次侵入性醫療手術，每次手術費動輒20萬元，術後照顧數萬元，全都是曾女自己支付。此外，丈夫長年疑神疑鬼，監視自己舉動，甚至限制她離開房間，她因此等精神暴力行為，飽受憂鬱症之苦。雙方也於2014年起就分居，夫妻間已經難以維繫婚姻，訴請離婚。

至於丈夫則辯稱，2人工作時間錯開，相處時間較少，且兒子患有多發性軟骨瘤，照護人力及醫療費用所費不貲，若再生下同樣疾病之小孩，將無力照顧，他因而少與妻子發生性行為。至於妻子指控他不付手術費用，丈夫表示，他薪水雖然沒有妻子多，但家庭生活費用、小孩扶養費、房屋貸款，他都有分擔，因此請求法院駁回離婚。

一審判准離婚，案經上訴二審，丈夫也提出重定夫妻剩餘財產的反訴，而二審高院認為，2人雖有夫妻之名，已無夫妻之實，且2014年分居至今，形同陌路，余男也認為婚姻因為性生活不和諧，無法維繫，因此判准離婚。

另外本訴間附帶請求酌定未成年子女監護權部分，高院經詢問兒子的意見後，認為監護權應歸給母親，但丈夫需每個月支付1萬5000元扶養費給與妻子，直到孩子成年。至於丈夫提出的反訴，高院經過計算後，認為丈夫總財產約105萬餘元，妻子因有不動產，總財產約913萬餘元，經過重新分配後，判決妻子須給付丈夫518萬元。可上訴。

