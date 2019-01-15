台日女友「三面向」對決！　港仔果斷挑台女…網：秒選櫻花妹　

網搜小組陳俊宏／綜合報導

《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）找來台灣女生方姿懿、25歲日本東京女生Mana，一起拍攝台日女友經典對決。許多網友直呼，「都很優秀，好難選啊」、「香港男生表示果斷選台灣女生」；還有人從「身材」、「顏質」和「內在」三區塊分析兩人的不同。

Mana：我應該是一個還不錯的女友，我熱愛跳舞，很會安慰人。我什麼都可以吃，所以什麼都可以餵食我。但我不是完美的，我也有缺點，煮飯不是我的強項。

▲▼日本女生Mana和台灣女生方姿懿，您選誰呢？（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

方姿懿：如果你是我男朋友的話，應該會滿好玩的，因為我平常興趣是跳舞，畫畫也是。人生第一幅壓克力畫，它其實是一幅自畫像，叫《站在舞台上的女孩》，因為我是一個演員。我自認數學能力非常好，可幫男友理財。

對此，許多網友說，「台女身材勝日女；顏值，台女大都屬美麗型，日女大都屬可愛型；內在，台女個性較獨立有想法，日女較柔順體恤」、「個人覺得還是台灣女生比較好」、「這個櫻花妹好活潑可愛，而且不會煮飯是怎麼回事，我以為日本女生都會自己做便當的說，被漫畫荼毒太深了嗎？不過我比較喜歡台灣女生，超正、多才多藝、事業心強，缺點也超可愛」、「秒選日本女友，沒啥好說的，懂得就是會懂﻿」。