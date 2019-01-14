警貼身接送肉圓爸！31名警力戒備　黑衣人未上演「私刑正義」

記者陳豐德／新北報導

「我酒後失控，對我小孩子造成傷害，向社會大眾致歉」！新北蘆洲「肉圓惡爸」林姓男子14日下午4時一人現身蘆洲集賢派出所，轄區蘆洲分局大動作，派出高達31名警力到場支援，就怕一個不小心再次引爆「私刑正義」，刑警、員警高規格錄影監控，記者會前警方代表向他說：「你的安全我們全權負責！」沒有爆發任何衝突狀況。

蘆洲警方2時40分接到林男電話，他主動打到偵辦此案件的三民派出所，表示要出來公開致歉，4點整將在集賢派出所外舉辦記者會，希望警方協助。蘆洲警方知道後不敢大意，立即調派25名制服員警、6名偵查隊刑警到場監控，不僅現場有交通管制，警方更每人拿出錄影設備監控周圍狀況，深怕前一晚的暴力衝突狀況再次上演。

▼肉圓惡爸致歉，一現身就先向鏡頭鞠躬。（圖／記者陳豐德攝）



▼現場20多家媒體守候。（圖／記者陳豐德攝）



林男搭乘警車到達派出所後，先是一個人待在小房間內，而外頭已經湧進近20家平面、電視、網路媒體守候。此時蘆洲分局秘書室主任陳俞佐為確保記者會順利，先是與媒體溝通，並進入房間內向林男表示：「外頭的媒體非常多，要有心理準備，記者會不斷問問題，如果你是來道歉的就儘管講，你的人身安全由我們全權負責！」

4點整林男步出派出所外，一個字都沒開口就先低頭道歉，而警方此時高度警戒附近民眾，有幾名疑似來鬧事分子就站在一旁，警方築成人牆避免衝突上演。林男道歉全長約8分鐘，過程中媒體記者的尖銳問題不斷，但只要關係到家庭問題的，他一概以「抱歉，是我們的家事」等語來閃避，所幸周圍圍觀民眾並為嗆聲、衝入場內鬧事，記者會結束後林男隨即搭車離開現場。

家暴父說，「已經2天沒有看到小孩了，但還是要很誠心地跟他們道歉，兒子爸爸對不起你，昨晚我覺得要坦然面對，所以就開門讓那些人進來，打老婆是第一次，小孩平常管教我就會用打的，不會用口頭教育，平常沒有喝酒，管教小朋友也會用打的。

其中對於酒後打人一事，他遲疑了3秒回答，「真的不要再喝酒，抱歉、真的很抱歉，其實我知道當下老婆在錄影，但我真的是喝酒一時失控，打小孩純粹就是情緒失控。」

▼警方監控現場黑衣圍觀民眾。（圖／記者陳豐德攝）



▼肉圓惡爸道歉 。（圖／記者陳豐德攝）



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